Be Pop! presenta "Orgoglio Buonista"

Martedì 25 giugno, nell'ambito di BE POP! al Caffè Nemorense, l'appuntamento è con “Orgoglio buonista”, incontro organizzato in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato del Lazio (Csv), che vedrà protagoniste le realtà che portano avanti le buone pratiche per l’integrazione nella Capitale.

BE POP! ha scelto di riunirle in un momento di confronto insieme a Caterina Boca, Presidente Commissione Politiche Sociali del Municipio Roma II. Tra queste, Più culture, la Rete Scuolemigranti, la neonata associazione Roma Salvacibo ReFoodgees e l’associazione Genitori Scuola Di Donato. Sarà presente anche il Servizio Intercultura Biblioteche di Roma, che da anni realizza progetti di integrazione tra le diverse culture presenti in città, e Attilio Di Sanza, direttore dei cori multiculturali Se…sta voce e Quintaumentata, realtà preziosa del quartiere Centocelle che si esibirà nel corso della serata.

A completare il programma le poesie di Soumalia Diawara lette dal regista e attore Amin Nour e, in collaborazione col festival Diritti a Orvieto, la proiezione del cortometraggio Bee my job, che racconta il progetto dell’associazione “Cambalache”: un intreccio di conoscenza del territorio, integrazione dei rifugiati e dei richiedenti asilo e rispetto della natura. One world kitchen e Hummus Town proporranno per cena le loro specialità. L’appuntamento si aprirà alle ore 19, con i saluti di Lucrezia Colmayer, assessore all’innovazione e alle pari opportunità, Municipio Roma II.