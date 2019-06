“La rivoluzione continua”, a Be Pop! si parla di diritti LGBTI

A chiudere la settimana di Be Pop! al Caffè Nemorense, giovedì 27 giugno, sarà un appuntamento sul tema dei diritti LGBTI organizzato in collaborazione con la rivista Internazionale in occasione di un’importante ricorrenza: il 50esimo anniversario dei moti di Stonewall.

Nell’incontro dal titolo “La rivoluzione continua” (alle ore 19.30), la presidente del Movimento Identità Transessuale Porpora Marcasciano, Barbara Leda Kenny, della libreria delle donne Tuba e Claudio Rossi Marcelli, giornalista di Internazionale racconteranno perché a cinquant’anni di distanza dalla prima rivolta LGBTI della storia è ancora necessario scendere in piazza.

A seguire, alle 21.30, un nuovo appuntamento con le straordinarie “Vedute notturne” le proiezioni fotografiche al parco a cura dei photoeditor di Internazionale Giovanna D'Ascenzi e Rosy Santella