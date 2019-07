BBQ Party by Eataly, l'evento all’aperto per gli amanti del BBQ e della birra artigianale

Quattro giorni di barbecue, birra artigianale e musica dal vivo sotto le stelle, da giovedì 11 a domenica 14 luglio. E poi: area kids, showcoking didattici, degustazioni, incontri e, per i più audaci grill lovers, la possibilità di mettersi alla prova con il fuoco e vivere in prima persona un’esperienza da autentico Pit Master! In uno spazio di quasi 3.000 metri quadri proprio di fronte a Eataly Roma che diventa, per l’occasione, un festival all’aperto per tutti gli amanti del barbecue e della birra.

Durante il BBQ Party aspettatevi di assaggiare le più irresistibili specialità internazionali e locali del mondo del barbecue: dalle beef ribs al pulled pork, dal chili con carne all’hot dog affumicato, dagli arrosticini abruzzesi alla bruschetta di caciocavallo impiccato. Nell’area food troverete ad attendervi: Mr. Zocca, Mad for BBQ, Italian’s BBQ, Mr Doyle, TBSP, Alari, Caciocavallo Impiccato, Orto in barattolo & Salato, Gelateria I Mannari. In abbinamento le birre artigianali di Birreria Eataly, Schlenkerla (rauch bier), ECB, Alta Quota. Nell’area drink troverete anche vino, acqua e analcolici.

Il BBQ Party è l’occasione giusta per scoprire tutti i segreti e le differenze tra vari tagli di carne, le affumicature e i metodi italiani e americani di approccio alla carne sul fuoco. Ogni giorno è possibile partecipare a una lezione gratuita di “Grigliando si impara” organizzata in collaborazione con Weber, i pit master della Weber Accademy Maiella e Jubatti.

Per tutta la durata della manifestazione, dalle ore 18.00 alle 19.30 all’interno dell’Igloo Weber, sono previsti approfondimenti a tema Grill e BBQ e uno showcooking didattico differente: leggi il programma e assicurati di partecipare, gli appuntamenti sono gratuiti fino a esaurimento posti.

Per passare una serata speciale con gli amici, grigliando una selezione di carni Eataly come un autentico Pit Master, c’è invece la Braceria Weber,dove riservare un’area cottura per 2 o più persone, fino a un limite di 8, scrivendo un’email. Nella prenotazione sono incluse le attrezzature e tutto il necessario per un BBQ perfetto: dalla pinza alle birre, fino alle pannocchie e oltre 2.1 Kg di carne Eataly tra bistecche di capocollo “La Granda” e salsicce di suino.

Infine, l’area kids, con intrattenimento gratuito a cura di Pop Lab, è aperta ai bambini dai 3 a 10 anni durante tutta la manifestazione dalle ore 19.00 alle 22.00.

Come in tutte le altre manifestazioni, è possibile acquistare i carnet dei gettoni che danno diritto all’assaggio di tutte le specialità e proposte di BBQ. Insomma: iniziate a scaldare le griglie perché ci sarà da divertirsi al BBQ Party!