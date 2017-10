La rivelazione house italiana Bawrut al Circolo degli Illuminati

Sabato 7 ottobre ci sarà l’esordio assoluto a Roma di uno dei progetti italiani più interessanti per la recente house music italiana: Bawrut.

Vive da tempo a Madrid ed è alla continua ricerca di un equilibrio tra vecchi classici e nuove influenze, mescolando acid house, techno e disco per una miscela esplosiva dai retrogusti più diversi.

Dopo alcune pubblicazioni sulla sua etichetta Silencio, il portale internazionale Ransom Note ha voluto lanciare la sua attività discografica proprio con i lavori di Bawrut. Tracce come “Ciquita” e “Rumba” sono presenti nelle selezioni di alcuni fra i maggiori deejay del momento, spiccando per eclettismo ed efficacia nei set di Jackmaster, Avalon Emerson, Optimo, Ralf e moltissimi altri. Gli ultimi EP e remix stanno proiettando il deejay goriziano in una dimensione internazionale, permettendogli di esibirsi all’edizione di quest’anno del Sonar Barcellona, Primavera Sound Porto, BBK Festival a Bilbao e nei migliori club e festival “underground” da Londra ad Helsinki.

Bawrut è anche stato incluso in compilation e segnalato in articoli delle migliori testate del settore come Resident Adivsor, Mixmag e DJ Mag e spesso suonato in sessioni di Boiler Room e format audio e video dei canali BBC.

Fuori a breve con un paio di remix tra i quali spicca quello per Joe Goddard, componente della band Hot Chip e due EP in novembre e marzo 2018. In apertura il resident deejay di Minù: Demi James.





Ore: 23:00

BIGLIETTI:

Intero: 10 euro

Prevendite: http://goo.gl/xhtBIY



INFORMAZIONI:

+393928396026

http://www.circolodegliilluminati.it/

https://www.facebook.com/minu.circolo.degli.illuminati/

info@circolodegliilluminati.it