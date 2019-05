Bava di lumaca: tutti i benefici

La bava di lumaca è una sostanza naturale, prodotta appunto dalla lumaca, sempre più utilizzata in ambito estetico, medico e cosmetico. Sembra, infatti, che questa sostanza sia nutriente, idratante, ricca di vitamine, proteine e aminoacidi. Tante sono le donne che utilizzandola hanno riscontrato dei benefici. Eppure, solo al sentir parlare di bava di lumaca, c'è ancora chi rabrividisce.

Cerchiamo di fare chiarezza, dunque, sui reali benefici della bava di lumaca...

Benefici e usi della bava di lumaca

Proprio come l'olio di Argan e altri prodotti naturali usati in cosmetica, anche la bava di lumaca ha tantissimi benefici e proprietà per la salute del nostro organismo. Per prima cosa è un antirughe, favorisce la produzione di collagene e contrasta i radicali liberi. E' altamente idratante, favorisce l'ossigenazione e l'idratazione della pelle. E' rigenerante, allevia inestetismi e macchie cutanee, è persino cicatrizzante, anti-smagliature e levigante, grazie alla presenza di acido glicolico.

Insomma, che vi piaccia o no, la bava di lumaca è un vero toccasana per la bellezza. Un elisir di giovinezza tutto naturale.

Prodotti alla bava di lumaca: dove comprarli a Roma

Se una certa curiosità vi è venuta e vi piacerebbe provare qualche prodotto alla bava di lumaca, ecco alcuni indirizzi di erboristerie dove potrete trovarli facilmente:

L'albero Sacro erboristeria, Roma

Kolala, Pomezia

Biodomus, Roma