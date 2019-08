Ferragosto al Baubeach con la stanza della trasparenza (Art&Yoga)

E' un Ferragosto creativo, di gioia e unione, quello che Baubeach® organizzerà giovedì 15 agosto nella prima spiaggia italiana per cani liberi e felici, a partire dalle ore 15.

Si replica infatti “Oltre il nuovo Medioevo: la Stanza della Trasparenza”, una performance di arte e yoga ideata a 4 mani dall’artista Karen Thomas e Patrizia Daffinà, presidente del Baubeach® secondo lo spirito Baumood®: un piccolo viaggio iniziatico di metamorfosi, per tirare fuori dalle mani e dai desideri dei partecipanti un'Opera pittorica di grandi dimensioni, che diverrà, insieme all’opera realizzata analogamente lo scorso 10 agosto, lo sfondo di nuove progettualità. Saranno a testimoniare la Joie di Vivre che talvolta rimane assopita o dimenticata, dentro di noi e l'Amore incondizionato per gli amici a 4 zampe, la Natura e i suoi Abitanti.

Si tratta di una buona occasione per scoprire anche, a termine della performance, il Colore che è dentro le porte energetiche di ognuno di noi, altrimenti detti Chakra: al termine della performance ci si riunirà in una sessione di Yoga, all'interno della Stanza della Trasparenza, che ha per tetto il cielo, per tradurre in una sequenza yogica l'ascolto dei punti energetici del nostro corpo che ci invitano alla autenticità, i sette Chakra appunto.

Creare una misura di rispetto e consapevolezza nei confronti di tutte le creature, intrecciare sinergie tra le persone, le arti e le conoscenze per riuscire ad ottenere un magma vitale che determini la differenza è il leitmotiv di sempre del Baubeach®, come cita peraltro lo stesso Decalogo della Resilienza, a firma di Patrizia Daffinà: “Allenarsi per attutire i colpi, studiare ed essere curiosi, creare un nervo forte e vivo che sostiene la mente e la fa virare negli oceani dell'impossibile: crederci noi per primi, non importa se riusciremo a cambiare il mondo. Cio' che importa è volare sull'acqua”.

“E in questa giornata di mezz'estate – afferma proprio la Daffinà, autrice del Decalogo - voleremo, cercheremo di volare assieme a chi vorrà esserci, sulla superficie brillante di tele nate dal desiderio struggente dell'Artista Karen Thomas di lasciare un proprio segno di pace e felicità, ma anche di amorosa consapevolezza, all’interno di un mondo distratto e incosciente, manipolato da un'avida e cieca brama di possesso: la verità attraverso i colori e le forme e i racconti, che in questo caso ci parlano della storia delle storie, il viaggio di Dante dagli inferi al paradiso alla ricerca della verità e della giustizia. Come un grido di rivolta, nel bel mezzo di questo nuovo medioevo, i colori invitano alla riflessione, al contatto, alla trasparenza, misura perfetta per rapporti con l'altro autentici, veri, vitali.”

L'Artista Karen Thomas devolverà parte del ricavato della vendita delle Opere a cause animaliste e ambientaliste, come fa da sempre.