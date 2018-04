Christian Löffler e Lusine al Rashomon Club

Battito presenta i live elettronici di Christian Löffler e Lusine, due grandi esponenti del genere in ambito internazionale. Löffler è uno dei live performer più apprezzati per l’elettronica IDM in Germania. Dopo il successo riscosso la scorsa settimana torna a Roma con il suo live e le sue atmosfere melanconiche e cariche di emozioni.



Lusine è invece un producer texano che è salito alla ribalta per aver unito l’IDM e il synthpop con il suo successo discografico “Sensorimotor”.



Christian Löffler è un musicista e visual artist che non si pone confini di genere, mescolando linguaggi differenti con lo scopo di combinare nei suoi brani sentimenti solo apparentemente contrastanti come la melanconia e l’euforia. Spunto per questa ricerca sonora è la natura che lo circonda: la sua casa, immersa in una foresta sul Mar Baltico, è anche il suo studio di registrazione. In quest’atmosfera fuori dal tempo, prendono vita le sue composizioni, un’elettronica ritmata e coinvolgente in cui immergersi come nei boschi del suo Paese.





Jeff Mcllwai in arte Lusine è uno dei producer elettronici più noti negli Stati Uniti. Unendo techno, electro-pop e musica sperimentale è saputo emergere dallo stato del Texas per raggiungere una dimensione nazionale e successivamente internazionale.



Dopo essersi esibito in festival come il SXSW; Mutek e DEMF, Lusine è arrivato anche a fare tappe europee come il Sonar, il Fabric o il Berghain.



La sua musica è stata utilizzata per colonne sonore come “State Like Sleep o sta collaborando con compositori per film come David Wingo.



Il suo ultimo album “Sensorimotor” del 2017 unisce IDM a synth pop e musica elettronica.



« Che il concetto dietro questo album si possa estrarre dal doppio significato della parola Sensorimotor. Letteralmente, per me è l’integrazione dei sensi con le azioni, come gli uccelli e il loro movimento in stormi. È affascinante come le loro menti siano capaci di rapide azioni collettive. A livello simbolico, è difficile spiegarlo a parole. Suppongo che rappresenti il concetto di comprendere quanto controllo hai sui tuoi stimoli artistici» ha affermato Lusine.











BIGLIETTI:



Ore 23.00



Prevendite: 10 + d.p



https://goo.gl/66XCTw



Botteghino: 10 euro