Battistiamo live al Beef Bazaar

Al Beef Bazaar arrivano le grandi "emozioni" dei Battistiamo!

Se ami il genio di Lucio Battisti, questa serata è "anche per te".

Musica, "pensieri e parole" per un omaggio all'artista che ha rivoluzionato la canzone italiana imponendo nuovi codici espressivi per poi, "perché no?", ancora superarli e proiettarsi in territori inesplorati. Sarà una serata indimenticabile, "un'avventura" da non perdere!



"Prendila così", chiamandoci subito per prenotare il tuo tavolo!



Quando? Beh, non il "29 settembre"... ma

GIOVEDÌ 24 MAGGIO ALLE ORE 21.00





Info & Prenotazioni

Call / Sms: ‪06.69402150

Facebook: BbazaarRoma

Instagram: beefbazaar





Alfredo Orabona - voce e chitarra

Fabio Penna - basso

Luca Pichi - cajon e glockenspiel