Battello e racconti notturni sul Tevere

Avete mai fatto una navigazione guidata al tramonto in uno dei tratti più belli del Tevere, quando il rossore delle nuvole si riflette nell’acqua ed accende il cuore? E, a seguire, vi piacerebbe passeggiare di notte nel fitto bosco ripariale che costeggia il fiume ascoltando storie e racconti? E se infine si riuscisse ad essere fortunati, avvistando le ultime lucciole della stagione, non sarebbe meraviglioso? Un’esperienza estiva davvero avvincente e alla portata di tutti, per cuori bramosi di incanto e magia.

DATI TECNICI: dislivello: irrilevante - difficoltà: facile (T) - durata: +/- 4 h (con tutte soste) - lunghezza: +/- 3 km.

ACCOMPAGNATORE: William Sersanti - Guida Ambientale Escursionistica, iscritta al registro nazionale A.I.G.A.E. (tesserino n° LA273).

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO: torcia, scarpe comode con suola robusta, zaino, cena al sacco, acqua, DPI anti-Covid-19, indumenti caldi.

QUOTA INDIVIDUALE (COMPRENSIVA DEL GIRO IN BATTELLO): € 15,00 adulti - € 10,00 minori.

PRENOTAZIONI: 339.8800286 (anche WhatsApp).

RITROVO: Nazzano (RM), ore 19.00. L’indirizzo verrà fornito in seguito.

NOTA BENE: 1) È richiesta la massima puntualità. 2) Cani NON ammessi. 3) I posti sono limitati. 4) L’iniziativa NON è validabile sulla “carta fedeltà”.