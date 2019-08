Fa parte del programma di appuntamenti scientifici del Museo Civico di Zoologia anche la "Bat Night", la notte dei pipistrelli a Villa Borghese. Un evento, in programma sabato 14 settembre, per far vivere a bambini e adultu una straordinaria esperienza.

Nel corso della Bat Night si avrà l’occasione di assistere un esperto di pipistrelli (chirotteri) e partecipare alla sua ricerca.

Appuntamento: ore 19.30 - Piazzale del Giardino Zoologico

Durata escursione: 2h e 30’ circa Costo: 10 € a partecipante (i bambini pagano dai 5 anni)

Note: sono consigliate scarpe da camminata e una torcia elettrica; l’escursione è adatta a qualsiasi età.

Per maggiori informazioni: http://www.museodizoologia.it/evento/areavventura-2019-bat-night-la-notte-dei-pipistrelli-a-villa-borghese-14settembre/