Bat Night: alla scoperta del pipistrello

Una serata per conoscere ed apprezzare i tanto bistrattati pipistrelli, osservando da vicino il loro mondo affascinante, in compagnia di un esperto chirotterologo.

Programma Bat Night

ore 18.30: introduzione al mondo dei chirotteri a cura del dott. Vincenzo Ferri (Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma), nel Museo Naturalistico del Monte Soratte, in piazza Cavalieri-Caccia, a Sant’Oreste (RM); ore 20.00: cena al sacco a carico dei partecipanti; ore 21.00: escursione notturna nella Riserva Naturale del Monte Soratte, per captare ed ascoltare le “voci” di questi originalissimi mammiferi volanti, tramite l’utilizzo di bat detectors (rilevatori di ultrasuoni) [dislivello: irrilevante; lunghezza A/R: +/- 4 km; difficoltà: facile (T); durata: +/- 2 h (con soste); cosa portare: torcia, scarponcini da trekking o calzature da ginnastica, acqua, un indumento caldo per la sera]; ore 23.00: saluti.

COSTO: € 7,00 – € 5,00 soci A.I.G.A.E. – € 3,00 minori accompagnati.

PRENOTAZIONI OBBLIGATORIE (entro le ore 13.00 del giorno stesso): 339.8800286 (anche WhatsApp).

NOTA BENE: 1) Cani NON ammessi. 2) Evento NON registrabile sulla carta fedeltà di Avventura Soratte.