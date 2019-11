Basta, mi fai male!, presentazione libro di Jeph Anelli

In occasione della giornata internazionale contro il femminicidio, la Biblioteca ospiterà la presentazione del libro di Jeph Anelli "Basta, mi fai male!", edizioni Artegraf 2018. La Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, per la prima volta, fu istituita il 17 dicembre 1999 dall’ Assemblea generale delle Nazioni Unite. Da allora, rappresenta il momento più importante dell’anno per parlare, informare e sensibilizzare su questo grave problema che riguarda tutti i Paesi del mondo. La violenza sulle donne ha molti volti; dai reati come la violenza fisica a quella sessuale, lo stupro, senza dimenticare la violenza psicologica.



In Italia e nel mondo subisce violenza, mediamente, una donna su tre dai 15 anni in su. Il timore della violenza è confermato dal dato secondo il quale il 53% di donne in tutta l’Unione Europea afferma di evitare determinati luoghi o situazioni per paura di essere aggredita.



Un atto di violenza contro le donne può accadere ovunque: dentro le mura domestiche, sul posto di lavoro, per strada. Sono spesso i partner o gli ex partner a commettere gli atti più gravi: in Italia sono, infatti, responsabili del 62,7% degli stupri. Una lunga scia di violenza che può culminare con l’estrema conseguenza: il femminicidio. Nel 38% dei casi di omicidi di donne, il responsabile è, ancora una volta, il partner. Il 25 novembre è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (questo il suo nome completo). Una data scelta non a caso. In questo stesso giorno del 1960, furono uccise le tre sorelle Mirabal, attiviste politiche della Repubblica Dominicana. È una data importante, per ricordare a tutti che il rispetto è alla base di ogni rapporto e che non possiamo continuare a veder crescere il numero delle donne che subiscono violenza.



Coordina:

Prof. Alessandro Ceci - Epistemologo - scienze umane, criminologo.



Intervengono:

Lucrezia Colmayer - Ass. II Municipio del Comune di Roma

Liuva Capezzani - Psicologa, Psicoterapeuta

Concetta Gugliotta - Avvocato penalista patrocinante in cassazione

Franca Colonia - già Assessore alle politiche culturali di Villa Santo Stefano per il progetto "Lungo la linea Gustav le vittime delle violenze e dell'oblio".



Nell'ambito della presentazione verranno lette poesie tratte dal libro