La basilica dei Santi Nereo e Achilleo apre le porte in via straordinaria alla nostra associazione, per permetterci di visitare una delle chiese più antiche ed importanti di Roma. Sorta secondo la tradizione nel V secolo, sul luogo dove San Pietro perse una fascia del piede, mentre scappava da Roma per sfuggire al martirio, divenne con il tempo uno dei luoghi più importanti per la Cristianità romana, come attestano i preziosi affreschi che ancora oggi decorano tutte le pareti. Questi furono realizzati nel Seicento, quando l’intero edificio fu restaurato per volere del potente cardinale Cesare Baronio: ancora oggi sono ben visibili e narrano con tratti decisi la storia dei martiri titolari della chiesa e dei Dodici Apostoli. Un luogo davvero unico, tutto da scoprire!



Quando

Sabato 14 Dicembre 2019 alle ore 16:00

Dove

Viale delle Terme di Caracalla n. 28, all’ingresso della Basilica

Costi

Quota di partecipazione euro 14 a persona. Prenotazione obbligatoria.



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/basilica-nereo-e-achilleo/