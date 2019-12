Visita Guidata alla basilica dei Santi Cosma e Damiano e al Presepe storico napoletano

Fondata da papa Felice IV nel 527 d.C. all’interno di un tempio pagano, la basilica dei Santi Cosma e Damiano è una delle chiese più antiche di Roma.

La posizione eccezionale, alle spalle del Foro Romano, il suggestivo affaccio sul Tempio del Divo Romolo e la mescolanza di strutture antiche, medievali e barocche, la rendono particolarmente interessante per comprendere le complesse trasformazioni storiche che coinvolsero questa parte della città dopo la fine dell’età imperiale.



Tra le opere d’arte custodite al suo interno spiccano il magnifico mosaico dell’abside realizzato nel VI secolo d.C. e un raro esempio di Presepe storico Napoletano del XVIII secolo, che potremo ammirare dopo i recenti restauri: una straordinaria opera di artigianato ricca di affascinanti simbolismi e i significati nascosti

Un’occasione speciale per conoscere la storia di questo affascinante angolo della città.



La visita sarà tenuta dalla dott.ssa Emanuela Sarracino, Archeologa e Guida Turistica



Appuntamento: ore 15,00 all’ingresso della chiesa in Via dei Fori Imperiali, 1

Costo della visita: 9 € (include il noleggio auricolari)

Offerta Presepe Napoletano Settecentesco: 1 €



ATTENZIONE: POSTI LIMITATI! PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

CELL. +39 328.8071534 emanuela.sarracino@gmail.com