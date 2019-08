La basilica di S.Cecilia in Trastevere, visita guidata

La chiesa, l’area archeologica, gli affreschi di Pietro Cavallini



La basilica di Santa Cecilia è una delle più interessanti del Rione Trastevere.

Realizzata nel VI secolo sul luogo in cui la santa visse e subì il martirio, fu abbellita ulteriormente nel corso dell'età medievale, come testimoniano l'imponente campanile romanico, il raffinato mosaico dell'abside e il pregevole “Giudizio Universale” di Pietro Cavallini tornato alla luce da pochi anni, grazie ai restauri.

La visita all'area archeologica sotterranea ci permetterà di conoscere le fasi più antiche di questo affascinante luogo di culto cristiano: le murature in opera laterizia, i mosaici pavimentali, il calidarium di un piccolo impianto termale definiscono i resti della domus di II-III sec. d.C. in cui Cecilia visse insieme allo sposo Valeriano fino al 230 d.C.



La visita sarà tenuta dalla dott.ssa Emanuela Sarracino, Archeologa e Guida Turistica



Appuntamento: ore 10,45 all’ingresso della chiesa in Piazza di S.Cecilia,22

Costo della visita: 9 € (include il noleggio auricolari e il diritto di prenotazione)

Biglietto di ingresso area archeologica e affreschi di Cavallini: 5 €

ATTENZIONE: POSTI LIMITATI! PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

CELL. +39 328.8071534 emanuela.sarracino@gmail.com