Cancelli Aperti: Dalla "Memoria apostolorum" alla Basilica di S. Sebastiano

Visita alla scoperta della navata laterale dell'antica Basilica apostolorum, generalmente non accessibile al pubblico, e della Basilica di S. Sebastiano, con le sue straordinarie opere d'arte. Il sito al III miglio dell'Appia, che accoglie oggi la Basilica dedicata a S. Sebastiano con le sue importanti opere d'arte, ha una storia millenaria che possiamo leggere in una complessa e articolata stratigrafia. Da una cava di pozzolana della prima età imperiale, da cui deriva il termine stesso di "catacomba", si passa a sepolcreti pagani, ad edifici affrescati denominati "Villa grande" e "Villa piccola" e a ricchi mausolei in laterizio. Alla metà del III secolo nell'area nasce il primo luogo di devozione per gli apostoli Pietro e Paolo, la "Memoria apostolorum", da cui all'inizio del IV secolo ha origine l'antica basilica dedicata agli apostoli. Un suggestivo viaggio nel tempo in un lembo di terra ricco di storie. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU: EVENTBRITE.IT Massimo 30 persone. Ore 10,30: ingresso Basilica di S. Sebastiano, via Appia Antica 136.