Tesori nascosti di Roma: la Basilica di S. Cecilia in Trastevere

L’Associazione Ambrosia è lieta di inaugurare l’anno associativo 2019/2020 con un appuntamento di “Echi dall'Antico - gli itinerari di Ambrosia”, che condurrà i suoi Soci alla scoperta della Basilica di Santa Cecilia in Trastevere.

Scrigno di capolavori come il ciborio di Arnolfo di Cambio e il duecentesco “Giudizio Universale” di Pietro Cavallini, questa “perla medievale” incastonata nella suggestiva cornice dell’ansa del Tevere nasconde nei suoi sotterranei i resti di alcune importanti domus romane, tra cui quella della giovane santa a cui è dedicata la basilica.



INFORMAZIONI UTILI

APPUNTAMENTO: all’ingresso della Basilica, Piazza di Santa Cecilia, 22;

DURATA: 2 ore;



Al fine di svolgere tutte le attività burocratiche nei tempi previsti, si consiglia di presentarsi all’appuntamento alle 10:00;

COSTO: € 8,00 (visita guidata) + € 6,50 (biglietto intero di ingresso alla cripta, biglietto intero di ingresso agli affreschi di Pietro Cavallini, auricolari);

Al termine della visita è previsto un brunch a pagamento. Quanti interessati possono richiedere informazioni al momento della prenotazione;



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: è possibile prenotarsi alla visita inviando il numero di partecipanti, il nome e il cognome e un cellulare di riferimento all’indirizzo email ambrosia.associazione@gmail.com fino alle ore 18.00 di venerdì 15 novembre.



IMPORTANTE: preghiamo i Signori soci di comunicare SEMPRE e con anticipo l'eventuale disdetta della prenotazione.



N.B.: la visita è destinata ai Soci. E’ comunque possibile tesserarsi richiedendo il modulo associativo e di scarico di responsabilità via mail all’indirizzo ambrosia.associazione@gmail.com e portandoli compilati, firmati e stampati il giorno della visita. Per i soci che non fossero in regola col pagamento della quota associativa 2019/2020 (8,00 €), ricordiamo che è possibile rinnovare l’iscrizione prima dell’inizio dell’attività.