Basilica dei Santi Apostoli e la cappella nascosta del Cardinale Bessarione

La basilica dei Santi Apostoli a Roma conserva, oltre a numerosi capolavori d’arte, una cappella nascosta, unica in città, quella fatta realizzare per volere del potente cardinale Bessarione nel Quattrocento. All’interno di questa cappella si conservano in modo sorprendente raffigurazioni che sono alla base dell’arte del Quattrocento e del Cinquecento romano, raro esempio giunto fino a noi. L’autore fu probabilmente Antoniazzo Romano che si avvalse della preziosa collaborazione di Melozzo da Forlì e di Lorenzo da Viterbo. Un ciclo d’affreschi davvero imperdibile all’interno di una basilica che ha molte storie da svelare e personaggi da scoprire.



Quando

Sabato 29 Dicembre 2018 ore 10:00



Dove

Piazza dei Santi Apostoli 51, all’ingresso della basilica



Quanto

Quota di partecipazione € 10 a persona. Costo del biglietto di ingresso alla cappella: intero € 4, ridotto € 2. Prenotazione Obbligatoria.



Info e prenotazioni

