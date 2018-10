La basilica e l'area archeologica di Santa Croce in Gerusalemme

L'area archeologica di S.Croce in Gerusalemme si trova alle spalle dell'omonima basilica e conserva i resti di un esteso complesso di età antica: il Palazzo imperiale del Sessorium, costruito per gli imperatori della dinastia dei Severi agli inizi del III d.C.

Qui, nel 328 d.C., Elena, madre dell’imperatore Costantino, decise di innalzare un luogo di culto cristiano per conservare le preziose reliquie della croce di Cristo rinvenute a Gerusalemme: è la chiesa che oggi spicca al centro della piazza, una delle più importanti di Roma, per il prestigio delle memorie in essa custodite, estremamente originale per il contrasto tra la facciata tardo-barocca e l’interno ricco di decorazioni medievali e rinascimentali.

Durante il percorso di visita potremo scoprire la basilica e avremo, inoltre, l'opportunità straordinaria di visitare i resti del Palazzo imperiale: dalla domus di Aufidia Cornelia i cui vivaci affreschi sono tornati in luce grazie ai recenti restauri, alle domus dei dignitari di corte di Costantino, decorate da preziosi mosaici, fino alle imponenti murature del Circo Variano e a uno dei tratti dell'Acquedotto Claudio.



La visita sarà tenuta dalla dott.ssa Emanuela Sarracino, Archeologa e Guida Turistica



Appuntamento: ore 10,45 all’ingresso della basilica di Santa Croce in Gerusalemme in P.zza di S.Croce in Gerusalemme

Costo della visita: 10 € (include l’ingresso e il diritto di prenotazione)



ATTENZIONE: POSTI LIMITATI!

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

CELL. +39 328.8071534 emanuela.sarracino@gmail.com