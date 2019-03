LA STRAORDINARIA STORIA DI “BARTALI: PRIMA TAPPA”

PROGETTO SPECIALE RADICONDOLI FESTIVAL 2017

FACTORY TAC PRODUCE UNO SPETTACOLO DI LISA CAPACCIOLI CHE NE CURA ANCHE LA REGIA CON FRANCESCO DENDI

IN SCENA AL TEATRO PLANET IL 2 E 3 MARZO 2019



Il 2 Marzo sul palcoscenico del Teatro Planet approda dopo avere toccato molte città italiane con grande consenso di critica e pubblico, l’emozionante storia di: “Bartali: prima tappa” con Francesco Dendi.

Francesco Dendi racconta "l'altro volto" del grande ciclista fiorentino, campione di sport e di umanità durante le drammatiche fasi dell'occupazione tedesca.



Un ragazzo, appassionato di ciclismo, che si fa chiamare “I’ Bartali” perché è il suo ciclista preferito, innamorato delle corse e della sua bicicletta, si inventa un “Giro d’Italia” tutto suo: fa parte della rete di assistenza clandestina e ogni giorno si deve occupare di portare abiti, cibo e documenti falsi ad ebrei nascosti nella campagna toscana. Il suo sogno di essere proprio come “Ginettaccio” si realizza. Il finto Bartali, come quello vero, fanno del bene senza che si sappia e sfruttano il talento di saper correre in bicicletta per svolgere la loro ardita missione.

Gino Bartali, oltre ad essere insignito di titoli sportivi, è stato nominato “Giusto tra le Nazioni” per la sua opera di aiuto strettamente connessa all’attività della DELASEM (delegazione per l’assistenza degli emigranti) lo spettacolo si focalizza su due elementi: da una parte Bartali, grande corridore e dall’altra la DELASEM, una rete, prima autorizzata dal regime fascista e poi negata.

Bartali faceva parte della rete, perché connesso al Cardinale di Firenze Elia dalla Costa (anche lui membro attivo della Delasem sul territorio Toscano) e si occupava di trasportare carte d’identità false sotto la sella della sua bicicletta da Firenze ad Assisi, passando per Perugia. Essendo un ciclista e dovendosi allenare anche se l’attività sportiva ufficiale era ferma, Bartali aveva la possibilità di viaggiare attraverso le strade senza essere fermato ai posti di blocco, o se fermato, la sua fama gli permetteva di non essere soggetto a troppe domande.

È proprio questo percorso lo spunto che ha suggerito la struttura dello spettacolo, composto di “tappe” vittoriose ma silenti. Tappe dense di racconti, descritte attraverso gli occhi curiosi e attenti di un personaggio che si muove in un percorso geografico lungo le strade dell’Italia in guerra sulla via della solidarietà.”

Sabato 2 e Domenica 3 marzo 2019

Sabato ore 21.00 e Domenica ore 18.00 e ore 21.00

da un’idea di Paola Bigatto e Lisa Capaccioli

con Francesco Dendi

testo e regia Lisa Capaccioli

tecnica, luci e video Alessandro Di Fraia e Chiara Nardi

produzione Factory TAC

Teatro Planet

via Crema, 14 – 00182 Roma

