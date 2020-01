BaroquExtreme, spettacolo di sperimentazione musicale

E se Händel fosse un artista del Rock Progressive Europeo?

E se Vivaldi fosse cresciuto tra i Block Party di New York e l' Hip-hop di strada?

Non è così, direte...ne siete proprio sicuri?



Il 18 Marzo alle 21:00 nella splendida cornice del Contemporary Cluster, galleria d'arte contemporanea nel centro di Roma, andrà in scena BaroquExtreme, uno spettacolo di sperimentazione musicale, dove i successi del repertorio barocco vengono reinterpretati attraverso le tecniche della musica contemporanea.

I compositori Andrea Gerratana, Eugenio Mininni e Gianfranco Messina, allievi del Maestro Andrea Portera presso la rinomata Scuola di Musica di Fiesole - Fondazione O.N.L.U.S. si occuperanno di dare nuova vita ai capolavori di Vivaldi, Purcell,Monteverdi ed altri.

Lo spettacolo è stato ideato e realizzato da Costanza Savarese, vocal performer e Danila Grassi,direttrice d' orchestra, entrambe protagoniste sul palco del contemporary cluster.

Il '600 ha più "groove" di quanto credi,vieni a scoprirlo.

Biglietti: https://baroquextreme.eventbrite.it



ESECUTORI:

Costanza Savarese - voce

Danila Grassi - direzione

Leonardo Spinedi, violino

Fabiola Gaudio, violino

Morian Taddei, viola

Livia de Romanis, violoncello

Nicola Bassan, contrabbasso

Federico Limardo, sassofono

Riccardo Gioggi, chitarra

Igor Caiazza, percussioni



MANIFESTO A CURA DI:

Fabrizio SansoniSansoni photographer

Viviana Dundee Crosato, stylist

Antonietta Rendina, assistant stylist

Bodices and skirts by Federica Carone

Wigs by Angela Froncillo & Antonietta Rendina