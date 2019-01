Barocco e Rinascimento in Campo Marzio

Visita Guidata – GIOIELLI DEL CAMPO MARZIO TRA BAROCCO E RINASCIMENTO, visita alle chiese di Sant’Ignazio, Santa Maria Sopra Minerva e alla chiesa del Gesù



Una passeggiata per conoscere le più belle chiese del Campo Marzio tra Barocco e Rinascimento.

Come in un teatro, le strette vie del centro storico si aprono a sipario per mostrare gli splendori barocchi della chiesa di S.Ignazio di Loyola, con l’illusionistica cupola di Andrea del Pozzo, e i preziosissimi arredi della chiesa del Gesù.

La graziosa Piazza della Rotonda, dominata dalla mole del Pantheon, e la basilica di Santa Maria Sopra Minerva, con i magnifici affreschi di Filippino Lippi, ci daranno modo di ammirare come, a partire dal ‘400, le strutture antiche si fondono con le architetture rinascimentali, creando un insieme elegante e armonioso.



La visita sarà tenuta dalla dott.ssa Emanuela Sarracino, Archeologa e Guida Turistica.



Appuntamento: ore 15,15 all'ingresso della chiesa di S.Ignazio di Loyola in Via del Caravita, 8a

Costo della visita: 9 € (include il noleggio auricolari)



ATTENZIONE: POSTI LIMITATI!PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

CELL. +39 328.8071534 emanuela.sarracino@gmail.com