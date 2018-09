Ce l’ho, ce l’ho, mi manca: il baratto dei giocattoli . Il gioco come prima forma del quotidiano a misura di bambino e il giocattolo, il primo strumento per crescere e vivere un’infanzia serena. Un diritto che dovrebbe appartenere a tutti i bambini, indipendentemente dalla nazionalità. E’ questo lo spirito che anima la quinta edizione della manifestazione CE L’HO CE L’HO MI MANCA, organizzata Domenica 30 Settembre 2018, dalle ore 1000 alle ore 1900 nel giardino di EXPLORA il Museo dei Bambini di Roma (in Via Flaminia 82, a pochi passi da Piazza del Popolo).

Il baratto dei giocattoli

Un baratto di giocattoli, per sensibilizzare i piccoli e le loro famiglie, verso i bambini meno fortunati e tra questi i minori migranti che ogni giorno affrontano viaggi lunghi e pericolosi in fuga da guerra e povertà, bambini che vivono in condizioni di disagio socio-economico nei quartieri più svantaggiati delle grandi città. Un’occasione senza dubbio importante, che può essere anche un momento di crescita per i nostri bambini, impegnati in prima persona, a regalare un sorriso a chi è meno fortunato di loro.

Dopo il successo delle prime quattro edizioni, alle quali hanno partecipato migliaia di famiglie romane, anche questa volta la generosità e la solidarietà saranno protagoniste assolute della manifestazione gratuita, organizzata dal blog Family Welcome (tra le realtà editoriali più innovative sul web dedicate al mondo delle donne-mamme) in collaborazione con EXPLORA il Museo dei Bambini di Roma.

Le buone regole del baratto

All’ingresso della manifestazione i volontari di Save the Children - l’Organizzazione internazionale che dal 1919 lotta per salvare la vita dei bambini e garantire loro un futuro - insieme all’Associazione no-profit Salvabebè/Salvamamme, che opera da oltre quindici anni con una serie di progetti a tutela della maternità, (in sinergia con l’Ospedale San Camillo di Roma) ritireranno i giocattoli, consegnando in cambio ai “piccoli fornitori” monete simboliche, per un valore il più possibile equivalente al materiale che è stato messo a disposizione per il baratto. Con questi gettoni simbolici i bambini potranno scegliere autonomamente altri giochi, “come nuovi”, all’interno dell’area dedicata al baratto.

Al termine, i giocattoli che non dovessero conoscere nuovi “proprietari” saranno donati ai Punti Luce e Spazi Mamme di Save the Children in Italia e all’Associazione Salvabebè/Salvamamme.

Lo scambio dei giochi, in questo caso, rappresenta una situazione ludica e di consapevolezza profonda, capace di proporre, ai più piccoli un’idea del consumo eticamente sostenibile e ai più grandi il senso di solidarietà verso i coetanei, che si trovano in difficoltà. Ciò che non si utilizza più può costruire felicità altrove. Ciò che sembrava destinato a prendere polvere in un cassetto o in un vecchio baule riprende vita tra le ali della fantasia di un altro bambino. È così che nella giornata del baratto promossa dalla manifestazione CE L’HO CE L’HO MI MANCA, il consumismo lascia per una volta il passo alla generosità. I bambini sono invitati a “rispolverare nelle loro soffitte” giocattoli che siano ancora in buone condizioni, oppure strumenti musicali, skateboard, biciclette, libri, matite… tutto ciò che può interessare ad altri bambini.

Baratto, Family Friendly Market, Laboratori per bambini e Street Food

L’evento si articola in 4 aree tematiche

1) BARATTO: uno spazio unicamente dedicato allo scambio dei giochi tra i bambini.

2) LABORATORI: laboratori gratuiti didattici per bambini dai 3 ai 12 anni e attività di vario genere a loro dedicate.

3) FAMILY FRIENDLY AREA: area espositiva dedicata a prodotti e servizi a misura di famiglia con bambini.

Domenica 30 Settembre 2018 – dalle 10.00 – alle 19.00

Per adulti e bambini: nel giardino di Explora. Accesso gratuito.

Via Flaminia n. 82 Roma

*In caso di pioggia CE L’HO CE L’HO MI MANCA si terrà negli spazi al coperto di EXPLORA.

Come arrivare: a piedi – Explora è a pochi passi da Piazza del Popolo

autobus - 61, 160, 490, 491, 495, 628, 89, 926, C3, linea M (dalle 17 in poi), 120, 150, 160 (solo festivi) - tram – 2, 19

metro – linea A – fermata Flaminio - ferrovia linea Roma-Viterbo – capolinea p.le Flaminio