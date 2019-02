Banksy Confidential a Roma

Dal primo marzo, partendo dal cuore del quartiere San Lorenzo a Roma, Piazza dell'Immacolata meglio conosciuta come Piazzetta San Lorenzo, inaugurerà un percorso insolito attraverso Banksy in 3 opere d'arte pubblica.

Banksy, il percorso a San Lorenzo

Le 3 opere saranno visitabili gratuitamente e per sempre, fino alla loro naturale consunzione.

C'è chi dice che le sue provocazioni siano la nuova frontiera dell'arte pop, anche se a colpire è spesso lo stratosferico valore commerciale dei suoi graffiti, realizzati perlopiù sui muri delle città dove sceglie di esibirsi a sorpresa. Ma ridurre Banksy a una mera questione di mercato (dell'arte) è un errore, esattamente come leggere la sua ironia come qualcosa di estraneo all'Arte (con la "A" maiuscola): le opere di Banksy si inseriscono in un percorso artistico di tutto rispetto, così come lo era quello dei graffitari che lo hanno preceduto, da Keith Haring a Jean Michel Basquiat, e a cui la storia ha reso giustizia tardiva.

Banksy Confidential Roma, presso Piazza dell'Immacolata, 00185, Roma.