Bandiera Gialla è il nuovo contest musicale live dedicato ad interpreti, cantautori e band emergenti e a tutti gli amanti della buona musica. Il pubblico, infatti, avrà l'occasione di assistere a esibizioni inedite e conoscere le vere novità della scena musicale contemporanea. Al tempo stesso il pubblico sarà protagonista attraverso le votazioni assegnate agli artisti partecipanti. Il punteggio del pubblico sarà sommato a quello della giuria degli esperti. Inoltre si potrà continuare a votare per il proprio artista preferito anche sui social. Bandiera Gialla un progetto realizzato con la direzione artistica del grande Massimo Calabrese, autore, produttore e scopritore di grandi talenti della musica come Marco Mengoni. L'evento andrà in scena dal 22 marzo a L'Ambretta, in Piazza Giovanni da Triora 15 a Roma. Per l'occasione, aperitivo + live show, a 12€.

Gallery