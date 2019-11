BandaJorona live al Caffè Letterario

Una nuova tappa nella stagione di concerti 2019-2020 per BandaJorona con la presentazione dell'album "Io so' me" (Squilibri Editore) sul palco del Caffè Letterario, proseguendo nella ricerca e sperimentazione di nuove sonorità. Un percorso di innovazione in cui gli strumenti e le radici folk si integrano con l'elettronica in una nuova atmosfera folktronica, esplorando una Roma sempre più complessa, socialmente in transizione e, fortunatamente, multiculturale.



Sul palco BandaJorona in quartetto con Bianca 'la Jorona' Giovannini - voce storica e fondatrice del gruppo, Desiree Infascelli - fisarmonica, Daniele Ercoli - contrabbasso e voce, Felynx Zingarelli - piano e virtual instruments.



Sarà ospite della serata con un breve set la meravigliosa Livia Ferri. Una cantautrice che scrive di vita e di relazioni e le racconta con una chitarra acustica e un folk rock caldo, vibrante, dove si uniscono le influenze di voci e sonorità forti ed emozionali.



Il concerto è dedicato alla battaglia contro la chiusura del centro antiviolenza Lucha Y Siesta: durante la serata interverranno le donne di Lucha y Siesta con un messaggio in sostegno all'indispensabile Casa delle Donne con la campagna del Comitato #LuchaAllaCittà



Programma della serata

Apericena dalle 20:00 con possibilità di prenotare un tavolo o di prenotare la partecipazione alla Super Scommessa con Delitto - Apericena con delitto

Live music alle 22:00 - ingresso gratuito

Bar sempre aperto



Caffé Letterario è in Via Ostiense 95 a Roma, Garage a pagamento a fianco al locale oppure strisce blu e bianche nei dintorni. Info e prenotazioni: 0657302842