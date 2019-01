“Tutte le facce dell’Arte”. All’Altrove Teatro Studio un fuoristagione musicale da non perdere. Sabato 2 e domenica 3 febbraio saranno in scena con Bananasplit i Bettedavis, un duo musicale e teatrale composto da Davide Lorino e Elisabetta Mazzullo, che ne cura anche la regia.

"Banana Split", spettacolo liberamente ispirato a un racconto di Tobias Wolff, porta in scena un'età magnifica, fragile ed esplosiva: quella della giovinezza. I due giovani protagonisti, Lu e Gillo, si conoscono a un corso estivo di recitazione e diventano inseparabili. E lo diventano loro malgrado, perché Lu è la nuova fidanzata di Rao, il miglior amico di Gillo. E allora tutto diventa più difficile, anche ammettere a se stessi che l'amore cambia continuamente forma e che forse ci si innamora di idee fino a che non si trova qualcuno con cui si ha voglia di fare veramente un pezzo di strada.

Lu e Gillo scoprono silenziosamente che hanno bisogno di conoscersi, per regalarsi i loro pensieri, le loro incertezze, le loro segretissime passioni. Entrambi adorano Shakespeare di cui divorano i "sonetti", che fanno da colonna sonora alle loro serate di confidenze. Ed entrambi adorano stare ore e ore a parlare, a scoprirsi, a smascherarsi. Non sanno dove li porterà tutto questo, ma sanno che ad un certo punto arriverà uno “split”, un taglio per decidere, per scegliere, per scegliersi.