Bambuse, nel giardino di Mediterraneo al MAXXI

Dopo i grandi successi di giugno Bambuse – l’appuntamento estivo con l’arte e la musica femminile – riparte giovedì 9 luglio nel giardino del Mediterraneo al Maxxi dall’aperitivo fino a tarda notte.

Sempre nei rinnovati spazi esterni di via Guido Reni, con la massima attenzione alla sicurezza degli ospiti, spinti dal desiderio di tornare a condividere il tempo della città, per ricreare momenti di inclusione e socialità. Contenuti musicali, proiezioni e performance per continuare a dar voce alla produzione artistica femminile. Ricordati di prenotare un tavolo perché “chi tardi arriva male alloggia”!

Giovedì 9 luglio 2020:

MUSIC

Georgia Lee

Miz Kiara

Lola Marimba

#Telasuoniamo è progetto di avvicinamento al mondo del Djing dedicato alle donne. Uno strumento di empowerment femminile che vuole promuovere la musica nella sua espressione più contemporanea.

https://www.facebook.com/telasuoniamo/

La performance

Live Painting: Francesca Grosso realizzerà un’opera dal vivo dalle 18:00 alle 22:00. Martina Vanda realizzerà un’opera dal vivo, accompagnata da videoproiezioni della sua ricerca, dalle 22:00 alle 2:00.

Francesca Grosso artista visiva e musicista. Colleziona pensieri, dando voce agli invisibili. Traduce in parole racconti che prendono forma attraverso tessiture leggibili. Ritratti di parole come L’urlo di Penelope. Progetto Presentato all’interno della rassegna culturale di Bambuse, segni di un Simbolo epico che raccoglie l’urlo delle donne inteso come stereotipo della discriminazione femminile. Un Urlo stratificato tra secoli e parole.

https://www.francescagrosso.com/

Martina Vanda artista visuale, illustratrice, pittrice e ceramista. Ironica e impertinente, si racconta e racconta attraverso la semplicità delle azioni quotidiane, nelle quali ci si identifica sorridendo. Sguardo critico e scanzonato, volutamente fa dell’errore un elogio alla vita.

L’errore grammaticale coincide con l’idea di limite umano da accettare ironicamente. L’errore si fa arte e le cancellature vezzo. Il suo alter ego è questa ragazza che si infila un dito nel naso e si immerge nel vissuto personale e collettivo, galleggia tra il bianco e nero e se la ride.

http://www.martinavanda.com/