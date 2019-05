"Bambusa Market Artigiani in Giardino"... va in scena, domenica 5 maggio, nella cornice del Bambusa Garden.

Artigiani e artisti si ritrovano per farvi conoscere le loro nuove collezioni, create con passione ed amore. In un suggestivo 'giardino segreto' al centro di Roma, siete invitati per curiosare tra piante e fiori, e acquistare oggetti unici e artigianali. Nella manifestazione potrete degustare prodotti tipici e biologici presentati da aziende agricole del territorio.

Laboratori per bambini, curati dalla nostra associazione. Il Kinderheime, sarà aperto dalle 10 alle 17, i laboratori avranno durata di un ora circa, e i bambini creeranno con materiali di riciclo ,colori e piante, oggetti da portare a casa, mentre voi potrete fare i vostri acquisti.

Appuntamento domenica 5 maggio., per trascorrere una domenica all'aperto. Aperitivi e degustazioni, all'ombra degli alberi secolari del giardino nascosto tra i palazzi del quartiere Trieste.

Ingresso libero

Bambusa Garden via Topino, 13a 00199

Roma (Piazza Verbano)

dalle 9,30 alle 19,30

per info 068554955