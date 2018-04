Bambusa Market. E’ un mercato di solo artigianato che si svolge in un bellissimo giardino di un piccolo vivaio, nel centro di Roma. Le bancarelle sono inserite tra piante e i fiori. Gli artigiani sono di alto livello e offrono un’ ampia scelta di creazioni: oggetti di ceramica ,capi di abbigliamento unici ,bigiotteria d’autore, giocattoli di legno, quadri, vasi artistici con cactus di stoffa, oggetti innovativi e di design.

Nel giardino anche un piccolo punto ristoro, dove poter gustare una colazione, un brunch, un aperitivo all’ombra di alberi secolari. Per i bambini laboratori no-stop, dalle 10,00 alle 17,00, impareranno tecniche e segreti per creare oggetti da portare a casa. Una domenica all’aria aperta allegra e coinvolgente anche restando in città, Bambusa market è un evento dove andare da soli, in coppia, o con tutta la famiglia.

Ingresso gratuito.

Il laboratorio di dom.15 aprile per bambini. I bambini impareranno a dipingere con colori a tempera, una bellissima casetta di legno per gli uccellini,potranno poi appenderla in giardino o in terrazza o decorarci la loro camera, la durata del laboratorio è di circa 60 minuti, e il costo èdi 10 € a bambino ed è gradita la prenotazione (solo per bambini dai 4 anni, in sù)