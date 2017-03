Bambounou: l’elettronica parigina al Circolo degli Illuminati

Sabato 8 aprile un nuovo appuntamento di Minù al Circolo degli Illuminati con il dj set di Bambounou, giovane deejay francese membro dell'etichetta berlinese 50WEAPONS guidata dal mostro sacro dell'elettronica Moderselektor. Prima di lui il giovane talento romano Sawe. Le prime produzioni di Bambounou, inspirate alla scena di Chicago, Detroit e Londra, gli hanno permesso di affermarsi già giovanissimo in tutta Europa, diventando in poco tempo uno degli artisti più richiesti del suo Paese e di tutto il Continente. Nell'estate del 2014 ha anche superato i confini europei per dedicarsi a un lungo tour in Australia e Asia, al termine del quale è uscito il suo primo album: Centrum, uscito, come il precedente Orbiting (2012), per 50WEAPONS. Questo lavoro esprime potenza pura, unendo alla house e alla techno elementi garage, sperimentali o ambient. La sua ultima fatica discografica è l'EP "See You Soon / Popular Religions" realizzato con la collaborazione Margaret Dygas, che ha segnato un nuova era per il producer francese. Con nuove collaborazioni, remix e altre materiale fresco in uscita, per Bambounou questo 2017 sembra prospettarsi come l'anno della consacrazione definitiva. Ore: 23:00 BIGLIETTI: 10 euro Prevendite: http://goo.gl/xhtBIY INFORMAZIONI: +393928396026 http://www.circolodegliilluminati.it/ https://www.facebook.com/minu.circolo.degli.illuminati/ info@circolodegliilluminati.it #headlinerareus