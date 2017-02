Il concerto degli oggetti: i Bamboo arrivano all'Auditorium

I Bamboo sono uno spettacolo in grado di far suonare tutto: bidoni, pentole, plastica, folletti, spazzolini elettrici e pistole giocattolo. Dopo un anno di concerti in tutti i club d'Italia tornano all'Auditorium Parco della Musica di Roma per presentare il loro lavoro Props interamente suonato con oggetti.

L'idea di formare i Bamboo è del docente di percussioni Luca Lobefaro che nel 2008 raduna i musicisti più validi di un suo laboratorio di strumenti extra-musicali per continuare il lavoro di ricerca sonora con una vera e propria band. Lo scopo è quello di creare musica con strumenti "alternativi" del tutto lontani da quelli tradizionali, oggetti comuni della vita di ogni giorno. Nel 2011 si classificano primi nel contest "Voci Della Periferia" indetto dal Comune di Roma. Suonano ovunque a Roma e in giro per l'Italia sia in locali e piazze che per strada.

Ad aprile del 2013 cominciano le riprese del loro primo lavoro discografico, un DVD girato in una casa nelle campagne romane intitolato "What's In The Cube?" che raccoglie 7 pezzi del repertorio creato negli anni dai Bamboo. Da allora decine e decine di spettacoli dal vivo in giro per l’Italia e per l’Europa intera, dai live club più frequentati alle piazze cittadine dimensione quest’ultima in cui i Bamboo amano improvvisare performance in versione “buskers”. Nel 2015 sono tra le più apprezzate sorprese del Concertone del Primo Maggio in Piazza San Giovanni a Roma.