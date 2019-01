Bambini: vi presento Gustav Klimt, pittore!

Vi presento Gustav Klimt, pittore! Laboratorio sull'Arte per Bambini



Il mondo dorato di Klimt.



Foglia d'oro, atmosfere da sogno e tanta creatività; in questo laboratorio i bambini creeranno con le loro mani un'opera con lo stile di Gustav Klimt, imparando a conoscere la storia e le passioni di questo grande artista.

Cicero in Rome attraverso il lavoro manuale, comunicherà le emozioni della vita artistica e personale di Klimt, facendo rivivere ai bambini il suo mondo dorato.



Dove:

Rione Garbatella zona Teatro Palladium, Sede Associazione Rionale, Roma

(Indicazioni specifiche sull'orario esatto e il luogo d'incontro nella email di notifica che sarà inviata uno o due giorni prima della data dell'evento)



Quando:

Domenica 27 Gennaio 2019 dalle 16:00 alle 17:30 circa

(Indicazioni specifiche sull'orario esatto e il luogo d'incontro nella email di notifica che sarà inviata uno o due giorni prima della data dell'evento)



Costo dell'Evento:

Attività didattica e attestati finali:

Bambini 15 €

Attenzione: I genitori/accompagnatori dovranno essere presenti durante il laboratorio. Ogni adulto può essere responsabile per massimo tre bambini.



Numero adesioni:

Minimo 8, massimo 20 bambini



Organizzatore:

Cicero in Rome Associazione Culturale



Età consigliata:

L'età consigliata per questo evento è tra i 4 e i 10 anni, ma ovviamente in caso di bimbi di età inferiore interessati a partecipare all'attività non ci sono problemi, basta contattarci prima per discutere l'eventuale partecipazione.



Come partecipare:

Attenzione: altre modalità non incluse nel seguente elenco renderanno automaticamente nulla la prenotazione, inoltre è possibile prenotare solo per il proprio nucleo familiare, prenotazioni multiple non saranno considerate.



- CONSIGLIATO (canale preferenziale per la prenotazione) Compilando il Modulo Online al seguente link http://goo.gl/forms/5eSshrJXrWRtMPrC2 scrivendo la parola chiave KLIMT LAB BAMBINI alla voce nome evento.



- OPPURE inviando una email a simoscad@gmail.com specificando il titolo dell'attività che si vuole svolgere, il numero ed i nominativi dei partecipanti, età dei minorenni, un numero di cellulare e un cognome di riferimento della famiglia.



Contatti:

Email simoscad@gmail.com oppure ciceroinrome@hotmail.it

Telefono 3475034600

Sito Web http://ciceroinrome.blogspot.it/