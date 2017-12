Vi presento Leonardo Da Vinci, inventore!

Visita Guidata e Attività Didattica per Bambini con le loro Famiglie alla Mostra Le Macchine di Leonardo.



La storia dell'uomo che vedeva il futuro.



Chi era veramente Leonardo Da Vinci? Cicero in Rome, attraverso la sua esclusiva attività didattica e utilizzando le ricostruzioni in scala reale delle invenzioni interattive e funzionanti presenti alla mostra Leonardo Da Vinci, coinvolgerà i bambini con le loro famiglie in un percorso unico e originale alla scoperta delle incredibili visioni di uno degli uomini più straordinari della nostra storia, un genio che ha immaginato il futuro e che ha inventato tante macchine incredibili!



Cicero in Rome è un'associazione culturale privata e non rappresenta il museo. Per ogni informazione su questa attività contattate noi e non quest'ultimo.



Dove:

Palazzo della Cancelleria, zona Campo de' Fiori, Roma

(Indicazioni specifiche sull'orario esatto e il luogo d'incontro nella email di notifica che sarà inviata uno o due giorni prima della data dell'evento.)



Quando:

Domenica 17 Dicembre 2017 dalle 16.00 alle 17.15

(Indicazioni specifiche sull'orario esatto e il luogo d'incontro nella email di notifica che sarà inviata uno o due giorni prima della data dell'evento.)



Costo dell'evento:

Visita guidata, attività didattica e attestati finali

- Bambini (dai 3 compiuti ai 12 anni) 12 €

- Adulti (e dai 13 anni in su) 5 €

- Under3 anni (3 anni non compiuti, bambini che quindi non parteciperanno all'attività didattica) gratuito



Pacchetti Famiglia di Cicero in Rome (stesso nucleo familiare; biglietto d'ingresso non incluso)

- 1 bambino e 2 adulti: 20 € (invece di 22 €)

- 2 bambini e 2 adulti: 30 € (invece di 34 €)

- 3 bambini e 2 adulti 40 € (invece di 46 €)



N.B. i pacchetti famiglia sono fatti per incentivare a partecipare insieme lo stesso nucleo familiare che includono quindi i bambini, i loro genitori e/o eventualmente i nonni.



Al pacchetto famiglia per l'attività va comunque aggiunto il costo dei biglietti d'ingresso per adulti e bambini se previsto.



+ Biglietto Mostra

- Adulti: 9 €

- Bambini Under12: 6€

- Pensionati, Insegnanti, Giornalisti, Ragazzi dai 12 ai 17 anni: 7 €



Pacchetti Famiglia Mostra

- 2 Adulti + 2 Bambini Under12: 25€ (altre possibili combinazioni disponibili)



N.B.Per i bambini di 3-4 anni converrà valutare insieme ai genitori se può essere svolta questa attività in base all'interesse del bambino. Attenzione: si intende che i bambini per cui non sarà versata la quota di partecipazione non prenderanno parte all'attività.



Numero adesioni:

Massimo 25, minimo 10 bambini



Organizzatore:

Cicero in Rome Associazione Culturale



Guida Ufficiale Autorizzata:

Dott.ssa Simona Moscadelli



Età consigliata:

L'età consigliata per questo evento è tra i 5-6 e i 10 anni, ma ovviamente è aperto a tutta la famiglia. Segnalate se ci sono preadolescenti (tra i 10 e 13 anni), in modo da poter personalizzare se possibile l'attività anche per loro. I bambini con meno di 5 anni interessati all'argomento sono i benvenuti.



Riguardo l'attività per bambini:

Il gruppo di bambini sarà eterogeneo, sia come età che come livello di interesse e conoscenza dei piccoli. La guida cercherà di rispettare le varie differenze e trovare il modo di far esprimere tutti, coinvolgendo in modo diverso tutte le età e anche gli adulti con un linguaggio appropriato per i piccoli.

L'interazione sarà ricercata tramite domande, cacce al tesoro, mappe, quiz e indovinelli in base anche all'attività didattica proposta, stimolando l'osservazione e la curiosità dei bambini.

I bambini con meno di 5/6 anni potranno nominare un adulto come loro assistente durante l'attività didattica.



Età minime e massime:

Per quanto riguarda l'età minima, come diciamo sempre, dipende esclusivamente da come il vostro bimbo è abituato e/o dalla sua indole. Ci sono bambini di 2/3 anni che fanno le attività didattiche e seguono tutto, così come bambini grandi che invece non essendo abituati ad ascoltare o ad osservare si perdono dopo cinque minuti.

L'età è indicativa, voi conoscete i vostri figli e voi scegliete come lavorare sulla loro formazione. E' chiaro che prima li abituate alla cultura, all'osservazione ragionata e alla conoscenza in generale, più vi risponderanno in modo positivo intorno all'età scolastica. In generale consigliamo per i bambini dai 7/8 anni in su, di partecipare tranquillamente anche alle nostre visite per i grandi, a meno di indicazioni specifiche.

Cicero in Rome usa un linguaggio efficace e lineare, tramite l'utilizzo di supporti visivi e aguzzando le capacità d'osservazione tutti saranno coinvolti in modo differente. Alla Curiosità e alla Conoscenza si viene abituati da piccoli, ancor prima che inizi la scuola!



Come partecipare:

- CONSIGLIATO (canale preferenziale per prenotare) Compilando il Modulo Online al seguente link http://goo.gl/forms/5eSshrJXrWRtMPrC2 scrivendo la parola chiave LEONARDO BAMBINI alla voce nome evento.



- OPPURE Scrivendo via mail a simoscad@gmail.com specificando il numero ed i nominativi dei partecipanti, se ci sono minorenni segnalando la loro età ed un numero di cellulare come riferimento.



- Solo se NON si possiede una connessione internet Inviando un sms al numero 3475034600 specificando il numero ed i nominativi dei partecipanti, se ci sono minorenni segnalando la loro età ed un numero di cellulare come riferimento. Va comunque specificato anche un indirizzo di posta elettronica per ricevere la email di notifica.



Note importanti:

- Se 24 ore prima dell'orario di partenza prefissato non sarà raggiunto il numero minimo richiesto, l'evento sarà annullato, previo avviso a tutti i partecipanti già prenotati.

- I nostri eventi si tengono con qualsiasi condizione meteo, in caso di condizioni avverse estreme saremo noi ad annullare avvisando tutti i partecipanti.

- Cicero in Rome è un'associazione culturale, tutti i dettagli per l'iscrizione (inclusa nel costo dell'evento e solo per chi ha compiuto 18 anni) saranno inviati via email in seguito alla richiesta di adesione ad un nostro evento.

- Cicero in Rome declina ogni responsabilità per eventuali tempi d'attesa dipendenti dall'organizzazione di musei o aree archeologiche e per eventuali file.



Contatti:

Email simoscad@gmail.com oppure ciceroinrome@hotmail.it

Telefono 3475034600

Sito Web http://ciceroinrome.blogspot.it/