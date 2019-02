Bambini: alla scoperta del Colosseo, visita guidata e attività didattica

Alla Scoperta del Colosseo:

Visita Guidata e Attività Didattica per Bambini con le loro Famiglie.



Sugli spalti tra la folla esultante e spettacoli da brivido.



L'Anfiteatro Flavio, più conosciuto come Colosseo, è il simbolo di Roma, ma siete sicuri di conoscerlo veramente? Ci avventureremo nei corridoi e sugli spalti tra la folla esultante, spettacoli da brivido, bestie feroci, effetti speciali e gladiatori, tornando indietro nel tempo quando il Colosseo era un luogo vivo ed emozionante.

La visita guidata sarà accompagnata da un'esclusiva e originale attività didattica, per rendere questa esperienza indimenticabile per tutta la famiglia.



Attenzione: Evento con pagamento anticipato. Vedi Quando e Costo dell'Evento per tutte le informazioni. L'attività si svolgerà con qualsiasi condizione climatica.



Dove:

Colosseo, zona Metro B Colosseo, Roma

(Indicazioni specifiche sull'orario esatto e il luogo d'incontro nella email di notifica che sarà inviata uno o due giorni prima della data dell'evento)



Quando:

- Data dell'Evento: Domenica 24 Marzo 2019 con ingresso unico variabile dalla mattina fino al primo pomeriggio in base ai turni disponibili al momento di prenotazione e acquisto del turno d'ingresso, che avverrà dopo la raccolta adesioni e pagamenti (l'orario d'ingresso sarà comunicato subito dopo l'acquisto del turno)

- Data di scadenza raccolta delle adesioni: Domenica 3 Marzo 2019 alle ore 20:00 (dopo tale data sarà comunque possibile prenotare se raggiunto il numero minimo fino ad esaurimento posti)

- Data di scadenza per il pagamento anticipato: Mercoledì 6 Marzo 2019 alle ore 14:00 (raggiunto il numero minimo delle adesioni verrà inviata una email con tutte le istruzioni per il pagamento)

N.b. Nel caso venisse raggiunto il numero massimo di partecipanti prima della data di raccolta adesioni prevista, verrà subito inviata la email per il pagamento.



Il 24 Marzo rientra nell'iniziativa Domeniche Ecologiche, che prevede il divieto totale della circolazione ai veicoli dotati di motore endotermico e gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) Euro 6, nella Ztl Fascia Verde del Pgtu, nelle fasce orarie 7:30-12:30 e 16:30-20:30 (Le date e gli orari potranno essere suscettibili di modifiche, qualora si dovessero verificare eventi, a oggi non previsti e non prevedibili). Il Colosseo si trova a pochi passi dall'omonima fermata della Metro B Colosseo ed è raggiunto da svariati autobus anche in zone limitrofe come Piazza Venezia, Circo Massimo, Rione Esquilino etc. I mezzi pubblici saranno potenziati per l'iniziativa.



Costo dell'Evento:



Visita guidata, attività didattica e attestati finali (radioline/auricolari e biglietto d'ingresso non inclusi):

- Bambini (da 0 a 12 anni) 12 €

- Adulti (e dai 13 anni in su che quindi pur seguendo la visita guidata non parteciperanno direttamente all'attività didattica) 5 €



Pacchetti Famiglia di Cicero in Rome (stesso nucleo familiare; radioline/auricolari e biglietto d'ingresso non inclusi):

- 1 bambino e 2 adulti: 20 € (invece di 22 €)

- 2 bambini e 2 adulti: 30 € (invece di 34 €)

- 3 bambini e 2 adulti: 40 € (invece di 46 €)

N.B. i pacchetti famiglia sono fatti per incentivare a partecipare insieme lo stesso nucleo familiare che includono quindi i bambini, i loro genitori e/o eventualmente i nonni.

Al pacchetto famiglia per l'attività va comunque aggiunto il costo delle radioline/auricolari e dei biglietti d'ingresso per adulti e bambini (vedi sotto)



+ Radioline/Auricolari per un corretto ascolto della voce della guida dal vivo (obbligatori sia per adulti che per bambini dai 3 anni in su):

- 2 € a persona



+ Biglietto d'Ingresso Colosseo con Turno d'Ingresso Riservato:

- Minorenni biglietto gratuito + 2 € di prevendita Tot. 2 €

- Adulti 12 € + 2 € di prevendita Tot. 14 €

- Ridotto 7,50 € + 2 € di prevendita Tot. 9,50 €

Per gratuità e riduzioni consulta il sito ufficiale del Colosseo ed eventualmente comunicale al momento della prenotazione dell'evento. Ricorda che gratuità e riduzioni vanno documentate il giorno dell'evento dai richiedenti.



Numero adesioni:

Minimo 14 adulti paganti biglietto d'ingresso, massimo 25 bambini



Organizzatore:

Cicero in Rome Associazione Culturale



Età consigliata:

L'età consigliata per questo evento è tra i 4-5 e i 10 anni, ma ovviamente è aperto a tutta la famiglia. Segnalate se ci sono preadolescenti (tra i 10 e 13 anni), in modo da poter personalizzare se possibile l'attività anche per loro. I bambini con meno di 5 anni interessati all'argomento sono i benvenuti.



Riguardo l'attività per bambini (comunicazione generica):

Il gruppo di bambini sarà eterogeneo, sia come età che come livello di interesse e conoscenza dei piccoli. La guida cercherà di rispettare le varie differenze e trovare il modo di far esprimere tutti, coinvolgendo in modo diverso tutte le età e anche gli adulti con un linguaggio appropriato per i piccoli. L'interazione sarà ricercata tramite domande, cacce al tesoro, mappe, quiz e indovinelli in base anche all'attività didattica proposta, stimolando l'osservazione e la curiosità dei bambini. I bambini con meno di 5/6 anni potranno nominare un adulto come loro assistente durante l'attività didattica.



Età minime e massime (comunicazione generica):

Per quanto riguarda l'età minima, come diciamo sempre, dipende esclusivamente da come il vostro bimbo è abituato e/o dalla sua indole. Ci sono bambini di 2/3 anni che fanno le attività didattiche e seguono tutto, così come bambini grandi che invece non essendo abituati ad ascoltare o ad osservare si perdono dopo cinque minuti. L'età è indicativa, voi conoscete i vostri figli e voi scegliete come lavorare sulla loro formazione. E' chiaro che prima li abituate alla cultura, all'osservazione ragionata e alla conoscenza in generale, più vi risponderanno in modo positivo intorno all'età scolastica. In generale consigliamo per i bambini dai 7/8 anni in su, di partecipare tranquillamente anche alle nostre visite per i grandi, a meno di indicazioni specifiche. Cicero in Rome usa un linguaggio efficace e lineare, tramite l'utilizzo di supporti visivi e aguzzando le capacità d'osservazione tutti saranno coinvolti in modo differente. Alla Curiosità e alla Conoscenza si viene abituati da piccoli, ancor prima che inizi la scuola!



Come partecipare:

Attenzione: altre modalità di iscrizione renderanno automaticamente nulla la prenotazione, inoltre è possibile prenotare solo per il proprio nucleo familiare.



- OBBLIGATORIO Compilando il Modulo Online al seguente link http://goo.gl/forms/5eSshrJXrWRtMPrC2 scrivendo la parola chiave COLOSSEO BAMBINI alla voce nome evento.



Attenzione (comunicazione generica):

Entro 24 ore prima dell'evento vi sarà inviata una email di notifica con tutti i dettagli per l'appuntamento, il materiale da portare, consigli sull'abbigliamento e il programma della visita. Allo stesso modo vi sarà comunicato via email se ci sono problemi con il raggiungimento del numero minimo o se c'è la lista d'attesa, se parte la visita o meno, se ci sono variazioni a causa del meteo o varie ed eventuali. Tenete insomma sotto controllo la casella di posta elettronica.



Note importanti (comunicazione generica):

- Se 24 ore prima dell'orario di partenza prefissato non sarà raggiunto il numero minimo richiesto, l'evento sarà annullato, previo avviso a tutti i partecipanti già prenotati.

- I nostri eventi si tengono con qualsiasi condizione meteo, in caso di condizioni avverse estreme saremo noi ad annullare avvisando tutti i partecipanti.

- Cicero in Rome è un'associazione culturale, tutti i dettagli per l'iscrizione (inclusa nel costo dell'evento e solo per chi ha compiuto 18 anni) saranno inviati via email in seguito alla richiesta di adesione ad un nostro evento.

- Cicero in Rome declina ogni responsabilità per eventuali tempi d'attesa dipendenti dall'organizzazione di musei o aree archeologiche e per eventuali file.

- L'eventuale aumento improvviso e inatteso del costo dei biglietti d'ingresso di enti museali e aree archeologiche non è responsabilità di Cicero in Rome.



Contatti:

Email simoscad@gmail.com oppure ciceroinrome@hotmail.it

Telefono 347 50 34 600

Sito Web http://ciceroinrome.blogspot.it/