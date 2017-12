Bambini a caccia di comete con il Dottor Stellarium

Accompagnati dal vero beniamino delle bambine e dei bambini del Planetario di Roma, il dottor Stellarium (interpretato da Gabriele Catanzaro), si partirà A caccia di comete con il Dottor Stellarium.

Viaggiando tra pianeti, satelliti e asteroidi si volerà fino ai confini del sistema solare alla scoperta di cosa sono, come evolvono e dove vanno a finire gli astri chiomati che in questo periodo dell'anno addobbano alberi e presepi in giro per il mondo.

Saranno ricalcate le orme degli antichi astronomi (chiamati re magi) che, forse, più di 2000 anni fa inseguirono uno di questi astri chiomati imparando ad utilizzare alcuni dei loro antichi strumenti di osservazione.