Un progetto che unisce la visita di Castel Sant'Angelo al teatro per le giovani generazioni. All’interno di Artcity estate 2019, in collaborazione con il Polo Museale del Lazio.



Il 14 luglio inizia i Bambini e ArtCity, il progetto dedicato ai bambini dai 3 ai 10 anni e alle loro famiglie che propone una modalità innovativa per vivere il patrimonio storico, artistico e architettonico del Polo Museale del Lazio attraverso lʼincontro con le arti sceniche. Sette modi diversi per visitare e conoscere il Museo Nazionale di Castel SantʼAngelo e sette spettacoli indirizzati alle nuove generazioni. Un viaggio ludico- educativo che accompagnerà gli spettatori- visitatori in unʼesperienza complessiva dello sguardo mettendo in dialogo museo e teatro. Ogni appuntamento prevede due percorsi di visita mirati in contemporanea: uno pensato per i bambini e uno dedicato agli adulti e unʼattività di accompagnamento alla visione. Al termine, i due gruppi si ritroveranno nella suggestiva cornice del cortile Alessandro VI per assistere allo spettacolo che andrà in scena.



14 luglio 2019

PINOCCHIATA

ore 18.00: inizio percorsi ludico- educativi

ore 20.00: spettacolo



Teatri d’imbarco

adattamento e regia Patrizia Mazzoni

con Isabella Quaia

dai 4 anni



Pinocchiata invita i piccoli ad assaporare una “gustosa” prima lettura del libro e risveglia nei grandi il desiderio di rileggerlo. In Pinocchiata lo spettatore si trova inglobato nello spazio scenico, immerso nella geografia fantastica pinocchiesca. Ogni spettatore si sente un po’ Pinocchio, coinvolto in un viaggio sensoriale che si dipana attraverso luoghi, atmosfere, distanze e scansioni temporali, invettive verbali e sentenze proverbiali.



INFORMAZIONI

Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo

Lungotevere Castello, 50



COSTO

gratuito per i bambini

€ 7,50 per gli adulti

il costo comprende il percorso di visita e lo spettacolo



PRENOTAZIONI

info@casadellospettatore.it

333 4954424



PROGRAMMA

