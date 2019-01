L'Appia 'sconosciuta' nel cuore di Roma: visite, incontri e laboratori gratuiti per bambini

Una settimana di attività gratuite e aperte a tutti alla scoperta del patrimonio dell'Appia 'sconosciuta' nel cuore di Roma. È l'iniziativa ideata dal gruppo di ricerca dell'Università Roma Tre 'Appia Primo Miglio', in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, che animerà il vecchio tracciato romano dall'area di Circo Massimo alle Mura Aureliane dal 14 al 20 gennaio.

Il progetto, cofinanziato dalla Regione Lazio, è realizzato con il patrocinio del Parco regionale dell'Appia Antica e della Sovintendenza Capitolina e con il sostegno dell'associazione Progetto Celio, con pubblicità e prenotazioni gestite da Zetema Progetto Cultura. 'La settimana dell'Appia sconosciuta.

L'iniziativa prenderà il via lunedì 14 e mercoledì 16 gennaio con due laboratori didattici per bambini, che si terranno dalle 16 alle 18 al Museo delle Mura di Porta San Sebastiano, con prenotazione obbligatoria all'indirizzo email didattica@zetema.it o al numero 060608.

Strati di paesaggio

Con 'Strati di paesaggio' i ricercatori accompagneranno i giovanissimi visitatori (7-9 anni) alla scoperta dei paesaggi che si sono avvicendati sul primo miglio della Regina Viarum: una Roma "fatta a strati, proprio come una torta", che sarà possibile portare a casa con l'album 'Le Storie del Primo Miglio'.

Costruisci Porta Appia

In contemporanea, nei locali del Museo delle Mura, si terrà 'Costruisci Porta Appia', un secondo laboratorio dedicato ai bambini di 10-11 anni, che potranno costruire un modellino 3D di Porta Appia, dopo averne ascoltato la storia e osservato le immagini.

Le visite guidate del week end

Si proseguirà nel weekend con le visite guidate drammatizzate. Le tante storie accadute sulla Via Appia saranno narrate dalla voce dei protagonisti: Scipione Barbato il console, Niccolo' il gendarme, Carlo il convittore, Marcantonio Colonna il generale, solo per citarne alcuni. Tre gli appuntamenti dedicati alle visite: venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 gennaio, dalle 10 alle 12, con partenza da Piazzale Numa Pompilio. Nelle stesse giornate, dalle 12 alle 13, al Museo delle Mura, si terranno poi gli incontri al museo, in cui gli addetti ai lavori si confronteranno con i cittadini sui temi legati al primo miglio della via Appia.

Primo appuntamento venerdì 18 con All'origine dell'Appia: il sito di porta Capena. Le mille vite di un rudere contemporaneo', con il funzionario archivista dell'Archivio Centrale dello Stato Mirco Modolo. Sabato 19 sarà la volta di Ersilia Maria Loreti, funzionario responsabile del Museo delle Mura, Sovrintendenza Capitolina, con 'Aver casa a Porta San Sebastiano: un gerarca al Museo'.

L'ultimo incontro, dedicato a 'Uomini e cose al primo miglio della via Appia', sarà animato da Daniele Manacorda, docente di Metodologia della ricerca archeologica dell'universitaà Roma Tre. In contemporanea nelle sale adiacenti si terranno attività per bambini, mentre al termine degli incontri e' previsto un brindisi di saluto.