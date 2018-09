Alla Scoperta del Colosseo:

Visita Guidata e Attività Didattica per Bambini con le loro Famiglie.



Sugli spalti tra la folla esultante e spettacoli da brivido.



L'Anfiteatro Flavio, più conosciuto come Colosseo, è il simbolo di Roma, ma siete sicuri di conoscerlo veramente? Ci avventureremo nei corridoi e sugli spalti tra la folla esultante, spettacoli da brivido, bestie feroci, effetti speciali e gladiatori, tornando indietro nel tempo quando il Colosseo era un luogo vivo ed emozionante.

La visita guidata sarà accompagnata da un'esclusiva e originale attività didattica, per rendere questa esperienza indimenticabile per tutta la famiglia.



Avviso importante: Cicero in Rome è un'associazione culturale privata e non rappresenta il museo/area archeologica. Per ogni informazione su questa attività contattate noi e non quest'ultimo.



Attenzione: Evento con pagamento anticipato. Vedi Quando e Costo dell'Evento per tutte le informazioni.



Dove:

Colosseo, zona Metro B Colosseo, Roma

(Indicazioni specifiche sull'orario esatto e il luogo d'incontro nella email di notifica che sarà inviata uno o due giorni prima della data dell'evento)



Quando:

- Data dell'Evento: Sabato 22 Settembre 2018 con ingresso in tarda mattinata/primo pomeriggio in base ai turni disponibili al momento dell'acquisto online dei biglietti (l'orario d'ingresso sarà comunicato dopo l'acquisto del turno)

- Data di scadenza raccolta delle adesioni: Lunedì 10 Settembre 2018 (dopo tale data sarà comunque possibile prenotare se raggiunto il numero minimo fino ad esaurimento posti)

- Data di scadenza per il pagamento anticipato: Sabato 15 Settembre 2018 (raggiunto il numero minimo delle adesioni verrà inviata una email con tutte le istruzioni per il pagamento)



Costo dell'Evento:



Visita guidata, attività didattica e attestati finali:

- Bambini (dai 3 compiuti ai 12 anni) 12 €

- Adulti (e dai 13 anni in su che quindi pur seguendo la visita guidata non parteciperanno direttamente all'attività didattica) 5 €



Pacchetti Famiglia di Cicero in Rome (stesso nucleo familiare; auricolari e biglietto d'ingresso non incluso):

- 1 bambino e 2 adulti: 20 € (invece di 22 €)

- 2 bambini e 2 adulti: 30 € (invece di 34 €)

- 3 bambini e 2 adulti: 40 € (invece di 46 €)

N.B. i pacchetti famiglia sono fatti per incentivare a partecipare insieme lo stesso nucleo familiare che includono quindi i bambini, i loro genitori e/o eventualmente i nonni.



Al pacchetto famiglia per l'attività va comunque aggiunto il costo degli auricolari e dei biglietti d'ingresso per adulti e bambini (vedi sotto)



+ Auricolari per l'ascolto della voce della guida dal vivo (obbligatori sia per adulti che per bambini)

- 2 € a persona



+ Biglietto d'Ingresso Area Archeologica con Turno d'Ingresso Riservato:

- Minorenni biglietto gratuito + 2 € di prevendita Tot. 2 €

- Adulti 12 € + 2 € di prevendita Tot. 14 €

- Ridotto 7,50 € + 2 € di prevendita Tot. 9,50 €

Per gratuità e riduzioni consulta il sito ufficiale del Colosseo al link ed eventualmente comunicale al momento della prenotazione dell'evento. Ricorda che gratuità e riduzioni vanno documentate il giorno dell'evento dai richiedenti.



Numero adesioni:

Minimo 14 adulti paganti biglietto d'ingresso, massimo 25 bambini



Organizzatore:

Cicero in Rome Associazione Culturale



Guida Ufficiale Autorizzata:

Dott.ssa Simona Moscadelli



Età consigliata:

L'età consigliata per questo evento è tra i 4-5 e i 10 anni, ma ovviamente è aperto a tutta la famiglia. Segnalate se ci sono preadolescenti (tra i 10 e 13 anni), in modo da poter personalizzare se possibile l'attività anche per loro. I bambini con meno di 5 anni interessati all'argomento sono i benvenuti.



Riguardo l'attività per bambini (comunicazione generica):

Il gruppo di bambini sarà eterogeneo, sia come età che come livello di interesse e conoscenza dei piccoli. La guida cercherà di rispettare le varie differenze e trovare il modo di far esprimere tutti, coinvolgendo in modo diverso tutte le età e anche gli adulti con un linguaggio appropriato per i piccoli. L'interazione sarà ricercata tramite domande, cacce al tesoro, mappe, quiz e indovinelli in base anche all'attività didattica proposta, stimolando l'osservazione e la curiosità dei bambini. I bambini con meno di 5/6 anni potranno nominare un adulto come loro assistente durante l'attività didattica.



Età minime e massime (comunicazione generica):

Per quanto riguarda l'età minima, come diciamo sempre, dipende esclusivamente da come il vostro bimbo è abituato e/o dalla sua indole. Ci sono bambini di 2/3 anni che fanno le attività didattiche e seguono tutto, così come bambini grandi che invece non essendo abituati ad ascoltare o ad osservare si perdono dopo cinque minuti. L'età è indicativa, voi conoscete i vostri figli e voi scegliete come lavorare sulla loro formazione. E' chiaro che prima li abituate alla cultura, all'osservazione ragionata e alla conoscenza in generale, più vi risponderanno in modo positivo intorno all'età scolastica. In generale consigliamo per i bambini dai 7/8 anni in su, di partecipare tranquillamente anche alle nostre visite per i grandi, a meno di indicazioni specifiche. Cicero in Rome usa un linguaggio efficace e lineare, tramite l'utilizzo di supporti visivi e aguzzando le capacità d'osservazione tutti saranno coinvolti in modo differente. Alla Curiosità e alla Conoscenza si viene abituati da piccoli, ancor prima che inizi la scuola!



Come partecipare:

Attenzione: altre modalità non incluse nel seguente elenco renderanno automaticamente nulla la prenotazione.



- CONSIGLIATO (canale preferenziale per prenotare) Compilando il Modulo Online al seguente link http://goo.gl/forms/5eSshrJXrWRtMPrC2 scrivendo la parola chiave COLOSSEO BAMBINI alla voce nome evento.



- OPPURE scrivendo via email a simoscad@gmail.com specificando il titolo dell'attività che si vuole svolgere, il numero ed i nominativi dei partecipanti, se ci sono minorenni segnalando la loro età ed un numero di cellulare come riferimento.



Attenzione (comunicazione generica):

Entro 24 ore prima dell'evento vi sarà inviata una email di notifica con tutti i dettagli per l'appuntamento, il materiale da portare, consigli sull'abbigliamento e il programma della visita. Allo stesso modo vi sarà comunicato via email se ci sono problemi con il raggiungimento del numero minimo o se c'è la lista d'attesa, se parte la visita o meno, se ci sono variazioni a causa del meteo o varie ed eventuali. Tenete insomma sotto controllo la casella di posta elettronica. Grazie!



Note importanti (comunicazione generica):

- Se 24 ore prima dell'orario di partenza prefissato non sarà raggiunto il numero minimo richiesto, l'evento sarà annullato, previo avviso a tutti i partecipanti già prenotati.

- I nostri eventi si tengono con qualsiasi condizione meteo, in caso di condizioni avverse estreme saremo noi ad annullare avvisando tutti i partecipanti.

- Cicero in Rome è un'associazione culturale, tutti i dettagli per l'iscrizione (inclusa nel costo dell'evento e solo per chi ha compiuto 18 anni) saranno inviati via email in seguito alla richiesta di adesione ad un nostro evento.

- Cicero in Rome declina ogni responsabilità per eventuali tempi d'attesa dipendenti dall'organizzazione di musei o aree archeologiche e per eventuali file.

- L'eventuale aumento improvviso e inatteso del costo dei biglietti d'ingresso di enti museali e aree archeologiche non è responsabilità di Cicero in Rome.



Contatti:

Email simoscad@gmail.com oppure ciceroinrome@hotmail.it

Telefono 347 50 34 600

Sito Web http://ciceroinrome.blogspot.it/

