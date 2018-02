Appio e Giulio raccontano ai bambini acque e acquedotti di Roma antica

a cura di: L’archeologia va in porto



E’ un laboratorio archeologico per tutta la famiglia.



Qual è il primo acquedotto di Roma antica e chi lo fece costruire? Quante acque arrivavano in città e quali erano i loro nomi? Come funzionavano? E chi permetteva che tutto andasse per il meglio e che ogni cittadino romano avesse ben 1000 litri di acqua al giorno? Appio e Giulio con la loro Ballata risponderanno a tutte queste domande e accompagneranno bambini e genitori nella Roma del loro tempo!



Bambini e genitori si misureranno con vari giochi didattici a squadre e potranno verificare il funzionamento di un vero acquedotto romano!



Alla fine è prevista una visita esclusiva ai suggestivi scavi archeologici che si nascondono nel sottosuolo del Nuovo Mercato Testaccio.



Per bambini dai 6 agli 12 anni, accompagnati dai genitori.

• Durata laboratorio/visita: 1 ora e 30 minuti.

• Partecipanti al laboratorio: minimo 8 bambini, massimo 20 bambini.

• Contributo per l’attività di laboratorio: 8 euro a bambino (gratuito per adulto accompagnatore).



Dove: Sottosopra, L’archeologia a piccoli passi, Soprintendenza Speciale per il Colosseo e l’Area archeologica centrale di Roma, c/o Nuovo Mercato Testaccio, via L. Ghiberti 19



Per informazioni e prenotazione obbligatoria: 347.6771315; archeologiavainporto@gmail.com