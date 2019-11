Balocchi e carbone: commedia musicale swing

Con un titolo un po’ retrò che subito richiama la magica atmosfera del Natale, Balocchi e Carbone è ambientato in una frenetica e bizzarra Vigilia dove fervono i preparativi per organizzare un Natale all'altezza delle più alte aspettative: cena succulenta, musica giusta e quei regali che non devono mai mancare. Ma è davvero questo il senso del Natale?

Attraverso canzoni leggere e ironiche Le Signorine trasporteranno il pubblico in un viaggio tutto italiano, fino a scoprire le sorprese che può rivelare la notte della Vigilia. Una serata in famiglia dove tutti, ma proprio tutti, potranno sentirsi a casa. L’allestimento dello spettacolo, i costumi e gli accessori di scena sono ricercatamente vintage e curati nei minimi dettagli.

Lo spettacolo è rigorosamente cantato e suonato dal vivo.