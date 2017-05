Ballroom 2017: nel preview week end Tiga & Jean Claude Ades

Per il sabato di preview, BALLROOM 2017 presenta un’accoppiata inedita: il super dj e producer canadese Tiga incontra l’italo-francese Jean Claude Ades, fondatore di BE CRAZY, uno dei format più divertenti, ricercati e irriverenti di Ibiza.

Tiga & Jean Claude Ades (BE CRAZY). Maestro dell’eclettismo e interprete di alcune delle più interessanti sperimentazioni in ambito EDM, Tiga ha saputo mescolare in uno stile personale e contemporaneo molte influenze house, electro e UK garage di fine anni ’90 e primi 2000. Nelle vesti di producer, ha remixato artisti come The XX, LCD Soundsystem, The Kills, Cabaret Voltaire, Scissor Sisters, Peaches, Moby, Depeche Mode e Justice.

Accanto a lui, sul palco di BALLROOM 2017, un nome ben noto ai dancefloor di tutta europa, Jean Claude Ades, con BE CRAZY: format itinerante e casa discografica che raccoglie intorno a sé una nutrita comunità di artisti del dancefloor, alla continua ricerca di quella vibrazione colorata e divertente che è alla base della migliore deep-house targata Ibiza.