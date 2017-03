Birra artigianale: c'è il Ballo delle Debuttanti

Il Ballo delle Debuttanti inaugura la settimana della birra artigianale. Dopo il successo dello scorso anno, torna il "Ballo delle Debuttanti", l'evento inaugurale della Settimana della Birra Artigianale 2017! Protagoniste saranno tantissime birre inedite da altrettanti produttori italiani, che per la prima volta "debutteranno" in società permettendovi di bere una marea di novità assolute in un unico evento..

L'appuntamento è per il giorno che precederà l'inizio della Settimana della Birra Artigianale, quindi domenica 5 marzo 2017. Luogo dell'evento: lo splendido Luppolo Station di Roma (zona Trastevere).