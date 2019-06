Ballet School Stars, le migliori scuole europee di danza a Roma

Ballet School Stars, il Gala internazionale che coinvolge le più prestigiose scuole di danza d'Europa è pronto per arrivare a Roma. L'appuntamento imperdibile con le eccellenze della danza, per la prima volta nella Capitale, è in programma per il prossimo 30 novembre, presso il Teatro Orione.

Ballet School Stars a Roma

Il Gala, a cura di Alessandro Rende, riunisce i danzatori dell'Accademia Teatro alla Scala di Milano, dell'Accademia Vaganova di San Pietroburgo, della Ballettakademie di Vienna, della Bolshoi Ballet Academy di Mosca, della Royal Ballet School di Londra e della Staatliche Ballettschule di Berlino.

Un appuntamento imperdibile con la partecipazione delle scuole di danza più importanti del mondo. Un confronto unico ed entusiasmante all'insegna del talento e della danza di qualità .

Qui la pagina Facebook del Ballet School Stars per restare aggiornati sull'evento a Roma