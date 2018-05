Balkan Rave: la folle serata balcanica di San Lorenzo

Il 30 maggio arriva il Balkan Rave all'Ex Dogana, la folle serata balcanica nel social club a cielo aperto dell'Ex Dogana, tra una band gitana di fiati, balli e dj set gypsy, balkan beat, brass & roll, come in un film di Emir Kusturica sonorizzato da Goran Bregovic, bevendo drink a base di Rakija.

INGRESSO:

gratuito.

DRINK & FOOD:

Dalle ore 18:30 alle ore 22:30 | Happy hour

Spritz, birre o long drink con piatto street food incluso: 8€.

Ampia scelta di street food per tutti i gusti.



c/o Condominio San Lorenzo (Ex Dogana)

Via dello Scalo San Lorenzo, 4 / Roma

Tram | 5-14-19-3

Autobus da Termini | 105 - 150

Metro | A - Fermata Vittorio Emanuele