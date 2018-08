Balcone in musica: il Trio Monti in "Se pò cambià la sorte"

L’Associazione Shara (Nettuno) ha organizzato e presenta l’ultimo evento della V° Edizione 2018 del Festival “Balcone in Musica e Spettacolo per giovedì 16 agosto dalle ore 22.00 .

Si esibirà dal vivo il Trio Monti in Se pò cambià la sorte - Musica romana come nun l'avete mai sentita, all’interno della magica cornice dell’antico Borgo Medievale di Nettuno(Rm).

Patrocinato dal Comune di Nettuno e dalla Pro Loco Nettuno. Patrocinio e sostegno dalla Regione Lazio.

L’Associazione Culturale Shara Eventi d’Arte, presidente la musicista Maria Augusta Pannunzi, realizza da anni eventi con obiettivi educativo- sociali.



Presentatore dell’ultimo serata all’insegna delle musiche tradizionali romane e trasteverine, David Pironaci, Vocal Coach, Talent Scout, Presentatore, Speaker Radiofonico.



Giampiero Mannoni alla voce, Valerio Mileto alla chitarra ed Valdimiro Buzi al mandolino. Il Trio Monti nasce nel quartiere Monte Mario (Roma) dall' amore comune di tre ragazzi per la canzone romana. Il loro nome ha origine dal fatto che gli elementi che lo compongono provengono dai monti di Roma. Giampiero Mannoni alla voce, viene da Monte Mario, ha esperienze teatrali al fianco di attori come Leo Gullotta, Micaela Esdra. Appassionato di jazz, swing e studia canto pop con Loretta Martinez. Valerio Mileto, alla chitarra e ai cori, viene da Monte Sacro. Studia al Cdm e matura esperienze musicali di ogni tipo. Affonda le sue radici nelle musiche popolari di tutto l'est Europa fino alla musica greca. Ha suonato al fianco di Vinicio Capossela, di Daniele Sepe e altri artisti internazionali. Emanuele De Simone, al mandolino viene da Monte Verde. Musicista, si sperimenta anche lui nella musica balcanica ed ha una passione smisurata per la musica irlandese.

L' obiettivo del Trio Monti è quello di far arrivare la canzone romana, in tutte le sue accezioni, alla grande platea.

In 3 anni il Trio Monti vanta di più di 480 repliche dai locali, le piazze, ai più importanti teatri romani. Si esibiscono al teatro Olimpico nel 2016 nello spettacolo "Peace", al fianco di Antonio Giuliani, in onda su Sky, su Comedy Central fino al 2019. Con lui inizierà una lunga e proficua collaborazione fatta di inediti scritti apposta dal Trio Monti per spettacoli dell'attore romano ed eseguiti dal Trio per le occasioni. Il Trio Monti compone brani propri e nel 2017 fa uscire il suo primo album "Se po' cambia' la sorte", a cui seguirà subito uno spettacolo andato in scena al teatro Parioli. Lo spettacolo verrà replicato al teatro Cometa Off di Testaccio e nel maggio 2018 al Puff di Lando Fiorini, riscuotendo grande stima e apprezzamenti dai fan del grande cantante romano. Il 16 di agosto il Trio Monti, dopo tre anni, torna nella bellissima cornice del Balcone in Musica, nel borgo medievale di Nettuno.

Programma della serata: Fiori Trasteverini; Serenata Sincera; Serenata a Ponte; L'eco der core; Serenata Trasteverina; Roma Forestiera; Sempre; Aritornelli Antichi; Me so' mbriacato; Passame er Sale; Dice che nun è vero; Testardo; Chi me l'ha fatto fa; Roma nun fa la stupida stasera; La società dei Magnaccioni; Arivederci Roma; On An Evening Roma; Via Veneto; Tanto pe' canta'.



Storia del format musicale e danzante “Balcone in Musica”



Da 5 anni viene realizzato il festival “Balcone in Musica e Spettacolo” giunto quest’anno alla V° Edizione. L’idea nasce proprio dal “Balcone” - tipico - all’interno di Piazza Colonna del Borgo del Medievale di Nettuno, una scenario romantico ed antico che si presta a diventare soprattutto nella bella stagione un piccolo palcoscenico con esibizioni musicali e danzanti nella piazza sottostante.

https://www.youtube.com/watch?v=yadwwCntvgk

L’evento musicale è promosso dalla Fondazione Umberto Porfiri Onlus di Nettuno.

Ha ricevuto il sostegno ed è stato possibile realizzarlo grazie a molti benefattori, una catena solidale di crowfunding (raccolta popolare).

Uno speciale ringraziamento va anche ai mecenati statunitensi Father Joe Orlandi & Robert Padula.



Sponsor: - Farmacia Scandellari - Ristorante Zero Miglia – Bar “El Colonial”

Il primo appuntamento con Balcone in Musica, La Danza dell’Amicizia , è stato un grande successo, all’insegna dell’inclusione dei ragazzi disabili attraverso la danza tradizionale, nonostante la pioggia ha visto la partecipazione di più di mille persone.