Bajocco Festival: giocolieri, artisti e acrobati invadono i vicoli di Albano

Il Bajocco Festival Artisti di Strada nasce da un’idea dell’associazione culturale XV Miglio nel gennaio del 2011 e si svolge ogni anno nel centro storico di Albano Laziale. Le esibizioni degli artisti occupano vie, vicoli e piazze dalle ore 21.00 alle ore 02.00.

La città si trasforma in un animato e colorato teatro a cielo aperto dove si incontrano acrobati, giocolieri, musicisti, clown, sapienti e abili manipolatori di gesti senza tempo. Musica, grandi esibizioni circensi, strepitose evoluzioni acrobatiche, esilaranti spettacoli e raffinate performance, colori e passioni mescolati dalla magia dell’arte di strada.

Bajocco Festival ad Albano

Il termine Bajocco prende spunto dal nome che aveva l'antica moneta dello Stato Pontificio ed acquisito come espressione dalla popolazione locale per indicare il possesso di denaro. Gli artisti che si esibiscono sono inseriti nel programma AD INGAGGIO o come OFF. Il festival è diviso in AREA CIRCENSE e AREA MUSICALE.

Le postazioni degli spettacoli variano in base alle caratteristiche dello spettacolo stesso. Le esibizioni si svolgono in contemporanea su diverse aree della città in base al programma di inizio e fine spettacoli.

Bajocco Festival: Albano Laziale si trasforma in teatro all'aperto

Il centro storico di Albano Laziale con il Bajocco Festival si trasforma in un piccolo teatro all’aperto dove l’artista si integra con il naturale scenario storico-culturale della città. Il Bajocco Festival Artisti di Strada ha ottenuto, alla seconda edizione, il Premio "Meraviglia Italiana", riconoscimento assegnato a “manifestazioni e ai siti di particolare, straordinario e alto valore culturale”. Il tradizionale “cappello” è ovviamente ammesso, come in tutti i Festival di Artisti di Strada che si rispettino. La direzione Artistica del Festival è affidata all’Associazione Culturale XV Miglio.