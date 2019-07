Bailando a Talenti: serata di salsa e bachata

Non solo cinema. Cinevillage Parco Arena Talenti offre anche serate di divertimento e intrattenimento ai romani. Ne è un esempio "Bailando a Talenti", la serata di Salsa e Bachata aperta a tutti in programma il prossimo 27 luglio.

Nella location unica del Cinevillage di Talenti in via Ugo Ojetti nasce la prima serata all'aperto del quartiere di Salsa e Bachata!

Un'occasione di divertimento puro, nel verde di Parco Talenti con cinema all'aperto e stand dei migliori locali di zona (Fresh&Fried, El Duende, Shelter Pub, i Talenti del Gelato)



L'Ingresso è totalmente gratuito e sarà allestita una pista per ballare, stare insieme, stuzzicare qualcosa e fare quattro chiacchiere. Di seguito il programma dettagliato della serata:

ore 20:30 ingresso

ore 21:30 lezione: primi passi di salsa e bachata

ore 22:30 inizio serata

ore 00:00 animazione by Walter Rodriguez

ore 00:30 BRINDISI tutti insieme e poi si continua con serata

Per maggiori informazioni ecco l'evento Facebook di Bailando a Talenti: https://www.facebook.com/events/547710115765432/