Baila Reggaeton Primo maggio 2017 Fregene Si quest'anno abbiamo deciso di passarlo tutti insieme sulla spiaggia a ritmi reggaeton! Tanta musica e sano divertimento per un primo maggio 2017 spumeggiante. Line up: TBA Performer: TBA Per ricevere info invia "reggaeton" al 3404987255 WhatsApp