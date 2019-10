Badlands, la mostra di Tomeu Coll

BADLANDS

Photographs by Tomeu Coll

Synopsis

A pochi metri da dove le turbine degli aeroplani, affollate di turisti che solo per le spiagge, nell'isola di Maiorca, c'è un'area in cui nulla sembra accadere per più di un secolo. Le storie dalle terre interne di questa isola galleggiante, come quello di ogni sobborgo, a parte ciò che sembra importante per il resto mondo. Badlands è più dell'universo all'interno di un fotografo, è la notizia nascosta in ogni tristezza del giorno, cronaca del degrado di un territorio di tangenziale che si sta svolgendo dritto alla desolazione. Tomeu Coll ha catturato l'insondabile e quasi irreale territori della sua isola: Maiorca. Uno sguardo allo specchietto retrovisore per capire che tutto il la stranezza che lo circonda è anche nei suoi occhi. La mostra sarà anche il luogo per presentare il catalogo del progetto, che ha è stato pubblicato da Kehrer Verlag e Institut d'Estudis Balearics.



Bio

Tomeu Coll, nato nel 1981. Mallorca. Per definizione, un'isola ci fa pensare all'isolamento. Tomeu Coll viene da un'isola. Nacque la sua indagine sul lavoro attraverso la fotografia quando ha deciso di provare a capire il mondo da dove si trovava, su un isola. Sentiva il bisogno di sperimentare nuovi aspetti dell'isolamento. Il suo lavoro di documentario è stato premiato in diverse occasioni ed è stato mostrato in molte istituzioni in tutto il mondo, come la Aperture Gallery e la National Gallery di New York. Ha ricevuto numerosi premi fotografici ed è stato presentato come Emerging Photographer di Smithsonian Magazine (USA) per il suo progetto in corso “Badlands”.



Informazioni tecniche per la mostra al CSF Adams.

Roma. Inaugurazione: 22 novembre 2019

Palma di Maiorca 26 novembre 2019

Berlino 29 novembre 2019



Numero di foto: 20 fotografie Black'n'White

Dimensioni: 30x40 cm Carta Canson Infinity Baryta Prestige 340gr.

Editore Kehrer Verlag & IEB

(Casa editrice insieme a IEB - Institut Estudis Baleraics)

© Tomeu Coll 2019



